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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атаковала энергообъект в одной из областей Украины: сотни людей без света

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением света, однако на ликвидацию последствий понадобится время.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атакованный энергообъект ДТЭК

Атакованный энергообъект ДТЭК / © ДТЕК

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки повреждено оборудование компании ДТЭК, из-за чего сотни людей остались без света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

На Одесчине враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК. В результате повреждения оборудования более 1000 семей в области временно остались без электроснабжения.

Сейчас бригады энергетиков работают на месте происшествия: проводят осмотр оборудования, разбирают завалы и начинают аварийно-восстановительные работы.

Восстановление потребует определенного времени. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей.

К слову, в ночь на 6 июня враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив многоэтажку, частный дом, медцентр и отель. По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших, на местах работали экстренные службы.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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