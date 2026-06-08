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- Украина
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РФ атаковала энергообъект в одной из областей Украины: сотни людей без света
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением света, однако на ликвидацию последствий понадобится время.
Российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате вражеской атаки повреждено оборудование компании ДТЭК, из-за чего сотни людей остались без света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
На Одесчине враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК. В результате повреждения оборудования более 1000 семей в области временно остались без электроснабжения.
Сейчас бригады энергетиков работают на месте происшествия: проводят осмотр оборудования, разбирают завалы и начинают аварийно-восстановительные работы.
Восстановление потребует определенного времени. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей.
К слову, в ночь на 6 июня враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, повредив многоэтажку, частный дом, медцентр и отель. По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших, на местах работали экстренные службы.