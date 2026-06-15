В самой длинной пещере мира обнаружили необычных существ: что скрывает подземный лабиринт

Мамонтовая пещера / © Фото из открытых источников

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Мамонтовая пещера в Кентукки считается самой длинной известной пещерной системой на Земле. Ее задокументированные ходы простираются примерно на 686 километров, а исследователи предполагают, что часть подземной сети до сих пор остается неоткрытой.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Пещера находится на территории Национального парка Мамонтова пещера. Это огромная система известняковых ходов, объединяющая геологическую уникальность, давнюю историю человеческого присутствия и редкую подземную экосистему. Парк имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Мамонтовая пещера достигает глубины около 118 метров и состоит из нескольких уровней проходов. Ее масштабы стали еще более очевидными в 1972 году, когда исследователи подтвердили связь между Мамонтовой пещерой и соседней системой Флинт-Ридж. После этого обе сети фактически объединились в одну огромную пещерную систему, которую продолжают изучать и сегодня.

Внутри огромные залы мамонтовой пещеры. / © Shutterstock

Люди посещали Мамонтову пещеру еще около 5000 лет назад. Позже важную роль в ее исследовании сыграл Стивен Бишоп — проводник, создавший в 1840-х годах одну из первых карт пещерной системы и помогший лучше понять ее сложную структуру.

Кроме геологического масштаба, пещера Мамонта известна необычными жителями. В ее темных ходах и водоемах обитают виды, приспособленные к подземной среде: пещерные сверчки, пауки-рыбаки, аллеганские лесные крысы, большеухие летучие мыши Рафинеска, а также южные и северные пещерные рыбы.

Особенно интересны пауки-рыбаки, которые могут охотиться на водные организмы в пещерной среде. Пещерные рыбы, в свою очередь, проводят всю жизнь под землей, в темноте и в изолированных водоемах. Также в регионе обнаружили уникальный вид пещерных жуков, находившихся только в Мамонтовой пещере и соседних системах.

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Реконструкция Macadens olsoni, недавно обнаруженного древнего вида акул.

В районе пещеры зафиксировали около 130 видов растений и животных, связанных с пещерной средой. А на поверхности Национальный парк Мамонтова пещера является домом для многих других видов – от белохвостых оленей и краснохвостых ястребов до белоголовых орланов.

Новые открытия в парке продолжаются. В 2025 году найденная в этом районе окаменелость помогла идентифицировать ранее неизвестный древний вид акулы – Macadens olsoni.

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