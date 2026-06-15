Вступление Украины в ЕС: в Венгрии сделали тревожное заявление

Вступление Украины в ЕС / © Associated Press

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Венгрия угрожает блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, если Киев не будет выполнять договоренности о правах венгерского меньшинства на Закарпатье.

Об этом сказала министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, Киев и Будапешт вели переговоры в течение нескольких недель по вопросу нацменьшинств. Дипломат утверждает, что они достигли двусторонней договоренности о правах закарпатских венгров в:

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сферах образования,

государственном управлении,

использовании символики и культуры.

«Большим достижением на прошлой неделе стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина-ЕС по национальным меньшинствам», — сказала Орбан, объяснив, что эти договоренности стали частью первого переговорного кластера, который стартует 15 июня.

Она подчеркнула: выполнение и имплементация договоренностей о правах венгерских меньшинств является «фундаментальным условием» для европейской интеграции Украины.

Кроме того, Орбан добавила, что в соглашение включен так называемый общий ориентир (joint benchmark), который означает: «Если Украина не будет выполнять эту договоренность или выполнять ее не в полном объеме, процесс вступления внутри этого кластера будет автоматически останавливаться».

«Венгрия снова действует как европейская страна, защищая свои национальные интересы», — сказала министр.

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Вступление Украины в ЕС — последние новости

В понедельник, 15 июня, Украина и Молдова начнут первый кластер переговоров по вступлению в ЕС. В Евросоюзе это решение стран называют «наибольшим шагом» по евроинтеграции государств.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров по вступлению для Украины и Молдовы. Зеленский заверил, что Украина выполняет все взятые обязательства на пути вступления в ЕС.

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