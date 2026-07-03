39-летний известный украинский певец рассекретил пополнение в семье и показал беременную жену

Виталий Лобач

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Известный украинский певец Виталий Лобач рассекретил будущее пополнение в семье.

Радостной новостью 39-летний артист поделился в Instagram. Исполнитель объявил, что скоро станет отцом во второй раз. Жена Виталия Лобача — Алевтина — беременна.

Певец также опубликовал достаточно трогательные кадры, на которых позировал с возлюбленной и сыном среди деревьев. Семейство показало снимок УЗИ, который удостоверяет беременность Алевтины. Кроме того, у жены певца уже виднеется округлившийся животик.

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«В нашей семье произошло чудо! Наконец-то мы делимся этой новостью с вами», — сообщили супруги.

Виталий Лобач с беременной женой

В комментариях супругов сразу же начали поздравлять с будущим пополнением в семье и желать Алевтине легкой беременности: «Поздравляю вас, и пусть беременность проходит легко», «улыбка не сходит с лица от радости за вас», «поздравления, пусть все будет хорошо».

Отметим, Виталий Лобач — украинский певец. В начале мая он очутился в эпицентре обсуждений. Пользователи сравнили его фото с сыном артиста Виктора Павлика и обнаружили, что они похожи как две капли воды. Начали даже поговаривать, что у певца есть внебрачный ребенок. Но оказалось, что эти обсуждения возникли на фоне выхода дуэтной песни исполнителей «Ягоди».

Напомним, сейчас ведущая Соломия Витвицкая беременна первенцем. Недавно знаменитость призналась, пойдет ли в декрет.

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