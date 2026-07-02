21-летняя дочь Оли Поляковой загремела в больницу за границей: "Проснулась от дикой боли"

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — блогерша Маша — оказалась в больнице.

Об этом рассказала сама исполнительница в Instagram-stories. У 21-летней Маши резко ухудшилось состояние здоровья за границей, где она сейчас вместе с мамой наслаждается отдыхом. Оля Полякова говорит, что ее дочь проснулась рано утром от болей в животе. Так что артистка приняла решение немедленно отправиться в больницу и обратиться за помощью к медикам.

«Шесть утра… Мой ребенок Машуська в госпитале. Проснулась от дикой боли в животе. Мы поехали в госпиталь. Не знаю, что это», — поделилась артистка.

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Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Правда, Маша не получила сразу первой медицинской помощи. Оля Полякова жалуется, что даже час спустя после того, как они приехали в больницу, врач так и не осмотрел Машу. По словам знаменитости, медицина за границей значительно хуже, чем в Украине, поскольку украинские медики сразу же помогли бы.

«Прошел час, врач еще не пришел. Я вам скажу честно, у нас медицина лучше раз в тысячу. Я никогда не ждала врача час», — добавила артистка.

Напомним, недавно у ведущего «Караоке на Майдане», рэпера ХАСа резко ухудшилось состояние здоровья после операции. Из-за этого съемки шоу пришлось перенести на 4 июля.

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