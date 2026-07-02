Путин "воюет" по жилым домам: Зеленский сказал, что реально способно остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает делать ставку на баллистические удары по мирным городам, а эффективным ответом должны стать дополнительные системы противовоздушной обороны и развитие собственного производства антибаллистического вооружения.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

По словам президента, у Кремля уже нет других аргументов для продолжения войны, кроме ракетного террора.

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«У России нет уже никакого другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики. Путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну», — сказал Зеленский.

Саммит НАТО и ключевой вопрос

Он подчеркнул, что ключевым вопросом для ближайших международных встреч, в частности, саммита НАТО, должно стать усиление противовоздушной обороны.

«Сейчас на днях будет саммит НАТО, другие форматы, именно это должно стать одним из ключевых результатов — ПВО. Если, конечно, НАТО еще что-нибудь значит для союзников», — отметил он.

Президент также призвал развивать европейское производство средств противоракетной обороны.

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«Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой — от российской баллистики. Уже долго идет разговор с американской администрацией о лицензиях на производство "пэтриотов"», — сказал Зеленский.

В то же время глава государства поблагодарил страны-партнеры, которые помогают Украине закупать ракеты для систем Patriot в рамках международной программы.

«Я хочу поблагодарить все страны, которые помогают через программу PURL, и это позволяет нам покупать ракеты для ПВО — именно "пэтриоты". Но чтобы реально надежно защищать жизнь, нужно свое производство», — добавил он.

По словам Зеленского, размещение производства в Украине или в сотрудничестве с европейскими партнерами укрепило бы безопасность всего региона и стало бы поддержкой и для США.

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«Европейское производство здесь, у нас, в Украине или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа по защите жизней», — сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ нанесла смертельный удар по Киеву. К сожалению, число жертв атаки увеличивается. По состоянию на вечер 2 июля подтверждена гибель 22 человек.

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