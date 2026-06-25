Президент ФІФА Джанні Інфантіно та кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила нове ганебне рішення щодо росіян.

Як повідомляє пресслужба організації, ФІФА запросила країну-агресорку та її союзника Білорусь взяти участь у першому в історії чемпіонаті світу серед збірних U-15.

"У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА. Другий турнір, запланований на 2027 рік, проводитиметься виключно серед команд дівчат", — зазначено в заяві.

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Чемпіонат світу для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані від 22 до 31 жовтня 2026 року.

Зазначимо, що всі російські клуби та збірні були відсторонені на міжнародній арені після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

"Безумовно ми повинні це зробити (повернути росіян у міжнародний футбол). Так... принаймні на юнацькому рівні. Та заборона нічого не дала. Санкції призвели до ще більшого розчарування та ненависті", — сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно у лютому в коментарі британському мовнику Sky, відповідаючи на запитання, чи працює ФІФА над скасуванням відсторонення росіян.

Раніше повідомлялося, що УЄФА подовжив усунення російських клубів від єврокубків на сезон-2026/27.

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