"Третя світова вже почалася": аналітик розкрив фатальні помилки Трампа та загрозу глобального хаосу вже 2030 року

Третя світова війна / © Pixabay

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Світ остаточно перетнув межу і зайшов у найнебезпечнішу фазу історичного циклу — так званий «Четвертий розворот» (Fourth Turning), який супроводжуватиметься масштабними війнами, економічним крахом та руйнуванням нинішнього світопорядку.

Про це у своїй розлогій аналітичній статті для платформи The Burning Platform пише відомий фінансовий та суспільний оглядач Джим Квінн, передає ZeroHedge.

Аналітик спирається на концепцію дослідників Ніла Хоу та Вільяма Штрауса, які описують 80-річні цикли історії. За його словами, поточна криза, що розпочалася ще під час фінансового колапсу 2008 року, досягає свого кривавого апогею і триватиме щонайменше до початку 2030-х років.

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Геополітичні ілюзії та розхитування стабільності

Квінн зазначає, що сподівання на швидке врегулювання міжнародних конфліктів шляхом простих угод виявилися ілюзією. Намагання балансувати між протиборчими сторонами — від спроб діалогу щодо війни в Україні (включаючи переговори в Анкориджі на Алясці) до ескалації на Близькому Сході — лише відстрочили неминуче загострення.

Зі слів автора, ключові геополітичні гравці потрапили у пастку власних суперечностей:

Економічний тиск: Зростання державного боргу США, яке наближається до критичних позначок, та мультитрильйонні дефіцити роблять фінансову систему США вкрай крихкою.

Енергетична криза: Будь-які загострення довкола Ормузької протоки чи логістичних шляхів Близького Сходу миттєво змивають ілюзію дешевого палива, провокуючи нову хвилю інфляції у світі.

Військовий тупик: Проксі-протистояння та локальні конфлікти поступово зливаються в єдиний глобальний театр бойових дій, що простягається від Східної Європи до Близького Сходу та Східної Азії.

Війна ресурсів та високих технологій

Оглядач підкреслює, що кожен «Четвертий розворот» в історії супроводжувався стрибком у технологіях знищення та готовністю лідерів їх застосовувати. Наразі світ бачить тотальне панування дронів, цифрової стеження та загрозу використання зброї масового ураження, якщо одна зі сторін опиниться у безвиході.

«Історія не дає гарантій. Ризик катастрофи надзвичайно високий. Якщо спалахує війна цього циклу, це завжди війна максимального ризику й зусиль — тобто тотальна війна», — нагадує Квінн цитату з теорії Штрауса та Хоу.

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Втрата контролю та «фаза заперечення»

На думку автора, пересічні громадяни Заходу досі перебувають у стані «психологічного заперечення», сподіваючись, що нормальне життя відновиться само собою. Проте занепад інститутів, руйнування вільного ринку на користь корпоративного протекціонізму та зростаюча роз’єднаність суспільства вказують на те, що повернення до минулого не буде.

Квінн підсумовує: найближчі роки вимагатимуть від суспільства виняткової стійкості, адже подолання системної кризи такого масштабу завжди відбувається через жорсткі випробування та перебудову всього світоустрою.

Нагадаємо, видання опублікувало шість найнебезпечніших країн, якщо розпочнеться Третя світова війна. У списку найнебезпечніших країн у разі Третьої світової війни є США та країна-агресорка Росія, а найбезпечнішим місцем під час військових дій буде Швейцарія.

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