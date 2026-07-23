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- Шоу-бізнес
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У прозорій блузці і шкіряних мінішортах: 60-річна Шаная Твейн викликала фурор неймовірним виглядом на шоу
Канадська співачка перебуває у чудовій фізичній формі.
Шаная Твейн стала гостею популярного американського шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Артистка не лише поспілкувалася з ведучим, а й вийшла на сцену та виступила разом із музикантами.
Для появи перед глядачами Шаная обрала ефектний образ. Вона одягла прозору оливкову блузку, розшиту камінням і блискучими аплікаціями, яку поєднала зі шкіряними мінішортами такого самого відтінку. Вбрання зірка поєднала з високими замшевими чоботами-гармошка карамельного кольору на підборах.
Твейн зробила обємну зачіску з локонами і макіяж з акцентом на очах. Руки вона прикрасила золотими браслетами і каблучками.
У свої 60 років співачка має просто неймовірний вигляд: вона продемонструвала струнку підтягнуту фігуру, гарну сяйливу усмішку і багато енергії на сцені.