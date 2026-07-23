ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

У прозорій блузці і шкіряних мінішортах: 60-річна Шаная Твейн викликала фурор неймовірним виглядом на шоу

Канадська співачка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Шаная Твейн

Шаная Твейн / © Getty Images

Шаная Твейн стала гостею популярного американського шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Артистка не лише поспілкувалася з ведучим, а й вийшла на сцену та виступила разом із музикантами.

Для появи перед глядачами Шаная обрала ефектний образ. Вона одягла прозору оливкову блузку, розшиту камінням і блискучими аплікаціями, яку поєднала зі шкіряними мінішортами такого самого відтінку. Вбрання зірка поєднала з високими замшевими чоботами-гармошка карамельного кольору на підборах.

Шаная Твейн / © Getty Images

Шаная Твейн / © Getty Images

Твейн зробила обємну зачіску з локонами і макіяж з акцентом на очах. Руки вона прикрасила золотими браслетами і каблучками.

У свої 60 років співачка має просто неймовірний вигляд: вона продемонструвала струнку підтягнуту фігуру, гарну сяйливу усмішку і багато енергії на сцені.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie