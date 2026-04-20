У сукні вершкового масла і з розрізом до стегна: артистка яскравим луком привернула увагу на церемонії
Jewel обрала для своєї появи яскраве вбрання і зробила виразний мейк.
У Санта-Моніці відбулася церемонія вручення премії Breakthrough Prize 2026, де зібралося чимало зіркових красунь, які демонстрували свої ефектні образи. Нашу увагу на червоній доріжці привернула американська співачка та акторка Jewel.
Зірка постала перед фотокамерами в сукні Tom Ford трендового кольору вершкового масла з відвертим високим розрізом до стегна, через який вона демонструвала стрункі ноги.
Артистка доповнила аутфіт золотистими босоніжками на високих платформах і підборах, а також клатчем, оздобленим стразами та золотими квітковими аплікаціями.
Jewel зробила хвилясте укладання, яскравий макіяж з акцентними жовтими тінями на повіках і бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками, а на руці мала масивну каблучку.