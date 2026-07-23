ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1670
Час на прочитання
2 хв

Руки мертвої людини: Мережу обурила двозначна реклама манікюру

Рекламна публікація одного із запорізьких салонів краси викликала осуд користувачів соцмереж через асоціації з війною.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Скандальна реклама манікюру

Скандальна реклама манікюру / © із соцмереж

У соцмережах розгорівся скандал через рекламу манікюрного салону із зображенням рук, вкритих землею, що багатьом користувачам нагадало один із найболючіших символів російських воєнних злочинів у Бучі — фотографію руки загиблої жінки з яскравим червоним манікюром.

На хвилю обурення звернула увагу відома українська майстриня манікюру Ніка Землянікіна, яка прокоментувала ситуацію у Facebook.

За словами Землянікіної, автори скандального фото, ймовірно, прагнули привернути увагу аудиторії, однак обраний спосіб виявився невдалим.

«Мені здається, немає людини в Україні, хто б не пам’ятав подібне фото з Бучі… Але ціль автора досягнута — уваги хоч відбавляй тепер», — написала вона.

Йдеться про рекламну публікацію одного із запорізьких салонів краси, який оприлюднив фото нового яскраво-оранжевого манікюру.

На знімку руки моделі були повністю вимазані сухою землею та брудом, а допис супроводжувався підписом: «Щоо? Це мені здається? Чи цього разу дуже соковитий вийшов манікюр…».

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Користувачі соцмереж масово заявили, що така стилізація в умовах повномасштабної війни викликає болісні асоціації з кадрами ексгумації тіл загиблих українців, насамперед із фотографією руки вбитої жінки з червоним манікюром із Бучі, яка 2022 року стала одним із найвідоміших символів російських воєнних злочинів. Це фото облетіло світ, а жінку згодом упізнали саме за яскравим манікюром.

У коментарях користувачі назвали рекламу проявом відсутності емпатії та гонитвою за хайпом. Дехто зазначив, що «перше, що спало на думку — це фото мертвої жінки», інші наголосили, що манікюр має асоціюватися з естетикою, а не зі смертю чи трагедією.

Водночас частина коментаторів припустила, що автори реклами могли намагатися відтворити популярний закордонний візуальний стиль, коли прикраси або манікюр фотографують у темному піску. Однак використання звичайної чорної землі в українському контексті війни, на думку користувачів, зробило результат неприйнятним.

Після хвилі критики адміністрація запорізького салону видалила скандальну публікацію зі своїх офіційних сторінок.

Нагадаємо, раніше у Мережі розгорівся скандал через нічну поїздку блогерок автомобілем вулицями Івано-Франківська під гучну російську музику. Користувачі соцмереж різко засудили такі дії та звернулися із закликом до поліції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1670
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