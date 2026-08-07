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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Житомирщине в ТЦК умер мужчина — признали пригодным и сразу же остановилось сердце

Вероятной причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Признаков внешних телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, заявили в ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мужчина умер в "скорой"

Мужчина умер в «скорой»

В Житомирской области 46-летний мужчина умер сразу после того, как военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе.

В Житомирском областном ТЦК уже назначено служебное расследование, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 6 августа во время проверки военно-учетных документов группа оповещения обнаружила мужчину 1980 года, который был нарушителем правил воинского учета и подлежит призыву как офицер запаса. Его доставили в Коростенский ТЦК.

По результатам медосмотра мужчину признали пригодным к прохождению военной службы.

«В 14:38, находясь на территории Коростенского районного ТЦК и СП, гражданин внезапно потерял сознание. Дежурной сменой была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Во время пребывания гражданина в автомобиле скорой помощи у него остановилось сердце. Медики приступили к осуществлению реанимационных мероприятий, однако спасти его жизнь не удалось. Впоследствии медицинскими работниками была констатирована смерть», — говорится в сообщении.

Вероятной причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Признаков внешних телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, заявили в ТЦК.

По данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о смерти военнослужащего в служебном помещении Первого отдела Яворивского РТЦК и СП в Мостисках. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

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