Одяглась як Жаклін Кеннеді: акторка Наомі Воттс вийшла на публіку у хустці на голові

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс зіграла у новому серіалі створеному письменником, режисером та продюсером Раяном Мерфі «Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший та Керолін Бессетт». Акторка зіграла колишню першу леді США Жаклін Кеннеді.

Зараз акторка проводить час у Нью-Йорку, у межах промо-туру до серіалу. Її сфотографували папараці у елегантному сірому костюмі зі штанами та жакетом на запах віж бренду Gia Studios, який вона одягла у поєднанні з білими туфлями та сумкою у ретростилі від бренду Kassandre.

Наомі Воттс / © Getty Images

Також ретроестетики цьому луку акторки додали такі аксесуари як окуляри та шовкова хустка на голові. Загалом цей образ дуже нагадав стиль колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді, яку вона і зіграла.

Жаклін обожнювала хустки від бренду Hermes і мала велику колекцію.

Жаклін Кеннеді у хустці / © Getty Images