ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Одяглась як Жаклін Кеннеді: акторка Наомі Воттс вийшла на публіку у хустці на голові

Акторку заскочили папараці на вулиці у образі, який дуже нагадував стиль найвідомішої першої леді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс зіграла у новому серіалі створеному письменником, режисером та продюсером Раяном Мерфі «Історія кохання: Джон Ф. Кеннеді-молодший та Керолін Бессетт». Акторка зіграла колишню першу леді США Жаклін Кеннеді.

Зараз акторка проводить час у Нью-Йорку, у межах промо-туру до серіалу. Її сфотографували папараці у елегантному сірому костюмі зі штанами та жакетом на запах віж бренду Gia Studios, який вона одягла у поєднанні з білими туфлями та сумкою у ретростилі від бренду Kassandre.

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Також ретроестетики цьому луку акторки додали такі аксесуари як окуляри та шовкова хустка на голові. Загалом цей образ дуже нагадав стиль колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді, яку вона і зіграла.

Жаклін обожнювала хустки від бренду Hermes і мала велику колекцію.

Жаклін Кеннеді у хустці / © Getty Images

Жаклін Кеннеді у хустці / © Getty Images

Образи акторки Наомі Воттс (10 фото)

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie