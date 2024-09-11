Побиття ветерана у Смілі: поліція спіймала підозрюваного (відео)

Зловмисник переховувався у готелі. Під час обшуків у нього знайшли зброю та, ймовірно, наркотики.

Поліцейські затримали 28-річного підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями.

Про це повідомила Національна поліція України.

Спецпризначенці поліції затримали підозрюваного у побитті військового ветерана у Смілі. Чоловік переховувався в одному з готелів на території Черкаської області.

Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід – слідство клопоче про тримання під вартою.

Правоохоронці також провели обшуки за місцем проживання фігуранта. У результаті було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За результатами слідчих дій внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Також за фактом побиття ветерана поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за статтями "хуліганство, вчинене групою осіб" та "вимагання". За цими статтями затриманому було оголошено про підозру.

Поліція також опублікувала відео із затриманням підозрюваного. Окрім того, у Мережі з’явився відеозапис, на якому затриманий вибачається за скоєне.

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Нагадаємо, у Смілі місцевий мешканець побив військовослужбовця Анатолія Гончаренка, який перебував на лікуванні після контузії. Інцидент стався після того, як боєць написав у Мережі, що невідомі створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Зловмисник впізнав себе у цьому дописі, викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення. За даними ЗМІ, військового побив Вадим Долотенко, який двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

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