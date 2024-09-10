Побиття військового у Смілі: нападнику повідомили про підозру

Вимагання та групове хуліганство – підозра для нападника на ветерана у Смілі.

Чоловіка, який вдарив ветерана у місті Сміла Черкаської області, підозрюють у хуліганстві та вимаганні грошей. Його також оголосили у розшук. Найближчим часом буде надана правова оцінка усім учасникам конфлікту.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків. Під час допиту свідків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі на Черкащині слідчі встановили, що зловмисник вимагав від ветерана гроші за номерні знаки транспортного засобу, які він зняв з його автомобіля", – йдеться у повідомленні поліції.

Там заявили, що відповідно до таких дій надана додаткова кваліфікація події – Вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

"Водночас повідомляємо, що у кримінальному провадженні, розпочатому за хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України), частина 1 змінена на частину 2, оскільки встановлено, що напад на ветерана відбувся за участі групи осіб. Наразі прокуратурою погоджено повідомлення про підозру за вимагання та групове хуліганство основному фігуранту, підозра у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб вручена шляхом передачі батькові нападника. Слідчі працюють над отриманням повною інформації для надання юридичної оцінки діям іншим учасникам конфлікту", – пояснили у Нацполіції.

Нагадуємо, у Смілі на Черкащині військовослужбовець Анатолій Гончаренко, який перебував на лікуванні після контузії, написав у соцмережах про конфлікт із невідомими особами. Вони створили аварійну ситуацію на дорозі та грубо поводилися з його батьками. Коли "кримінальний авторитет" Вадим Долотенко впізнав у дописі себе, то викликав військового на зустріч, де погрожував йому, побив і змусив записати вибачення.

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