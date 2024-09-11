Система тотального розпізнавання по обличчю в Україні: що відомо

В Україні скоріш за все з’являться тисячі відеокамер, які будуть здатні ідентифікувати громадян, а уповноважені органи, свою чергою, отримають інформацію про фактичне місцеперебування тієї чи іншої особи.



Такий законопроєкт (№11031, проєкт Закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки) був зареєстрований ще в лютому цього року, але днями про нього висловився очільник МВС Ігор Клименко на зустрічі з членами комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.



"На прикладі роботи Ситуаційного центру МВС України було продемонстровано практичні можливості системи відеомоніторингу для підтримання правопорядку, попередження та реагування на адміністративні й кримінальні правопорушення. Міністр наголосив на важливості ухвалення законопроєкту № 11031 і продовження конструктивної співпраці з профільним парламентським комітетом", - повідомила днями Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook.



Своєю чергою, у законопроєкті один з пунктів статті 10 прописаний так: "з метою отримання інформації для ідентифікації об’єктів, зафіксованих у системах відеомоніторингу стану публічної безпеки, система відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня здійснює електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Державним реєстром фізичних осіб – платників податків".

Як це вплине на суспільство

Що це все означає для мільйонів українців – про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку адвокат Роман Сімутін.



"Йдеться про ідентифікацію осіб по обличчю. Це такий аналог, як в Китаї, коли система розпізнавала навіть осіб в масках під час пандемії COVID. Це фактично контроль за пересуванням людей. Можливо, його впровадять. Але, щоб це зробити – для цього потрібні колосальні кошти, тому як йдеться про камери, які будуть ідентифікувати людину. Їх будуть розміщувати в багатолюдних місцях. На мій погляд, це більше пов’язано з ТЦК та обміном даних. Фактично робот буде з’ясовувати, де перебуває певна особа. Тобто ТЦК може подати до поліції перелік осіб, які не ідентифіковані", - каже Сімутін.

При цьому він додає, що завдяки цьому нововведенню може бути спрощений розшук злочинців.

"Тобто це пов’язано не тільки з ТЦК. Це аналог тотального контролю, ми наближаємось до цього", - припускає адвокат.

Резюмуючи, він каже, що у будь-якої оцифрованої системи є ризик витоку даних.

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Раніше повідомлялось про те, що в одному з міст України дозволять ТЦК використовувати дані з камер відеоспостереження.

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