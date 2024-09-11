Втрати Росії станом на 11 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 11 вересня 2024 року ЗСУ знищили 628 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 628 930 (+1140) осіб,

танків - 8642 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,

артилерійських систем – 17936 (+56) од,

РСЗВ -1182 (+2) од,

засоби ППО - 943 (+1) од,

літаків- 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14990 (+57),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24388 (+58) од,

спеціальна техніка - 3059 (+6).

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів "Селидівську м'ясорубку". За його даними, спроби захоплення Селидового щодня коштують росіянам роти солдатів вбитими та пораненими.

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