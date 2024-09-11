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Втрати Росії станом на 11 вересня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 11 вересня: Генштаб оновив дані

Станом на 11 вересня знищено майже 629 тис. солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 56 артсистем.

Станом на ранок 11 вересня 2024 року ЗСУ знищили 628 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 628 930 (+1140) осіб,
  • танків - 8642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17936 (+56) од,
  • РСЗВ -1182 (+2) од,
  • засоби ППО - 943 (+1) од,
  • літаків- 368 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14990 (+57),
  • крилаті ракети - 2591 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24388 (+58) од,
  • спеціальна техніка - 3059 (+6).

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів "Селидівську м'ясорубку". За його даними, спроби захоплення Селидового щодня коштують росіянам роти солдатів вбитими та пораненими.

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