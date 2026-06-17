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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Уельська в жовтій сукні з бантом і капелюсі приїхала на королівський Аскот

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям відвідали другий день Royal Ascot.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські приєдналися до офіційної каретної процесії на Королівських кінних перегонах в Аскоті на другий день змагань у середу.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кетрін мала сяйливий вигляд у яскраво-жовтій сукні з бантом від Roksanda Ilincic — це була її третя публічна поява за тиждень після відвідин параду Trooping the Colour у Лондоні у суботу та служби на честь Дня Підв'язки у Віндзорі у понеділок.

Леді Габріелла Віндзор та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Леді Габріелла Віндзор та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Яскраве жовте вбрання принцеса Уельська поєднувала з капелюхом Jane Taylor London, кремовим клатчем Anya Hindmarch і замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Тим часом принц Вільям, якому в неділю виповнюється 44 роки, мав, як завжди, елегантний вигляд у фраку, жилеті, сорочці та краватці. Він також ніс у руках парасольку-тростину і був у капелюсі-циліндрі.

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Другий день перегонів відвідав і король Чарльз із королевою Каміллою. Вони їхали першою каретою попереду всіх.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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