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Принцеса Уельська в жовтій сукні з бантом і капелюсі приїхала на королівський Аскот
Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям відвідали другий день Royal Ascot.
Принц і принцеса Уельські приєдналися до офіційної каретної процесії на Королівських кінних перегонах в Аскоті на другий день змагань у середу.
Кетрін мала сяйливий вигляд у яскраво-жовтій сукні з бантом від Roksanda Ilincic — це була її третя публічна поява за тиждень після відвідин параду Trooping the Colour у Лондоні у суботу та служби на честь Дня Підв'язки у Віндзорі у понеділок.
Яскраве жовте вбрання принцеса Уельська поєднувала з капелюхом Jane Taylor London, кремовим клатчем Anya Hindmarch і замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi.
Тим часом принц Вільям, якому в неділю виповнюється 44 роки, мав, як завжди, елегантний вигляд у фраку, жилеті, сорочці та краватці. Він також ніс у руках парасольку-тростину і був у капелюсі-циліндрі.
Другий день перегонів відвідав і король Чарльз із королевою Каміллою. Вони їхали першою каретою попереду всіх.