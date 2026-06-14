ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні-пальті та гарному капелюсі: принцеса Кейт сяяла на святкуванні дня народження короля Чарльза

Принц і принцеса Уельські разом із трьома дітьми були присутніми на параді Trooping the Colour на честь святкування дня народження короля Чарльза III.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Кетрін з'явилася на заході в блакитній сукні-пальті від Catherine Walker & Co з білим підкладом і білим окантуванням, доповнивши його шкіряними туфлями-човниками з білої шкіри на підборах від Gianvito Rossi, широким капелюхом теж з білим декором та бантом від Philip Treacy.

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Також принцеса одягла сережки-цвяшки із перлами у вигляді квітки від Сassandra Goad, зібрала волосся у низький гарний пучок і зробила макіяж. На грудях у Кейт був значок, а на зап'ясті перлинний браслет принцеси Діани, який Кетрін носила тиждень тому на весіллі Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

У Instagram Уельські опублікували відео з урочистостей з нагоди офіційного дня народження монарха.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї / © Associated Press

Принц Вільям, принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї / © Associated Press

У ролику знято, як принц Вільям годує одного з коней, розмовляє з королем Чарльзом і Кетрін, а також їх дітьми, принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, йде до камери і прямує до лондонської резиденції, готуючись до повітряного параду Королівських BПС.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie