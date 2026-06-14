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У блакитній сукні-пальті та гарному капелюсі: принцеса Кейт сяяла на святкуванні дня народження короля Чарльза
Принц і принцеса Уельські разом із трьома дітьми були присутніми на параді Trooping the Colour на честь святкування дня народження короля Чарльза III.
Принцеса Кетрін з'явилася на заході в блакитній сукні-пальті від Catherine Walker & Co з білим підкладом і білим окантуванням, доповнивши його шкіряними туфлями-човниками з білої шкіри на підборах від Gianvito Rossi, широким капелюхом теж з білим декором та бантом від Philip Treacy.
Також принцеса одягла сережки-цвяшки із перлами у вигляді квітки від Сassandra Goad, зібрала волосся у низький гарний пучок і зробила макіяж. На грудях у Кейт був значок, а на зап'ясті перлинний браслет принцеси Діани, який Кетрін носила тиждень тому на весіллі Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.
У Instagram Уельські опублікували відео з урочистостей з нагоди офіційного дня народження монарха.
У ролику знято, як принц Вільям годує одного з коней, розмовляє з королем Чарльзом і Кетрін, а також їх дітьми, принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, йде до камери і прямує до лондонської резиденції, готуючись до повітряного параду Королівських BПС.