У блакитній сукні-пальті та гарному капелюсі: принцеса Кейт сяяла на святкуванні дня народження короля Чарльза

Принцеса Уельська / © Getty Images

Реклама

Принцеса Кетрін з'явилася на заході в блакитній сукні-пальті від Catherine Walker & Co з білим підкладом і білим окантуванням, доповнивши його шкіряними туфлями-човниками з білої шкіри на підборах від Gianvito Rossi, широким капелюхом теж з білим декором та бантом від Philip Treacy.

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Також принцеса одягла сережки-цвяшки із перлами у вигляді квітки від Сassandra Goad, зібрала волосся у низький гарний пучок і зробила макіяж. На грудях у Кейт був значок, а на зап'ясті перлинний браслет принцеси Діани, який Кетрін носила тиждень тому на весіллі Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг.

Принцеса Кейт / © Getty Images

У Instagram Уельські опублікували відео з урочистостей з нагоди офіційного дня народження монарха.

Реклама

Принц Вільям, принцеса Кейт, принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї / © Associated Press

У ролику знято, як принц Вільям годує одного з коней, розмовляє з королем Чарльзом і Кетрін, а також їх дітьми, принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, йде до камери і прямує до лондонської резиденції, готуючись до повітряного параду Королівських BПС.

Новини партнерів