Археологи знайшли найдавніший сир у світі: що про нього відомо

Сир / © unsplash.com

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Найдавніші зразки сиру, що збереглися до наших днів, мають вік близько 3500 років. Їх знайшли на шийках мумій бронзової доби на кладовищі Сяохе на північному заході Китаю.

Про це пише Science Focus.

Що відомо про дослідження

Як пишуть науковці, вивчення ізотопів вуглецю жирних кислот у залишках горщиків показало, що люди вживали молоко у Британії з 4000 року до нашої ери та ще з 7000 року до нашої ери в Анатолії, регіоні Туреччини, відомому своїм землеробством періоду неоліту.

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Анатолійські фермери мігрували далеко і широко. Сліди молочного жиру не часто зберігаються тисячоліттями під землею. Проте велика кількість фрагментів анатолійської кераміки змусила вчених припустити, що молоко, мабуть, використовувалося для створення довготривалих молочних продуктів, таких як сир.

Перетворення молока на сир також знизило б рівень цукру лактози в той час, коли непереносимість лактози була нормою по всій Європі. Лише близько 3000 років тому генетична мутація набула широкого поширення, що дозволило дорослим виробляти лактазу, фермент, який розщеплює лактозу на інші цукри.

У 2023 році дослідження Йоркського університету виявило білкові структури в горщиках пізнього неоліту з Польщі, які, ймовірно, походять від сиру, виготовленого з молока корів, кіз або овець.

Команда Китайської академії наук проаналізувала зразки, щоб ідентифікувати кефірний (молоко, ферментоване бактеріями) сир. Вчені виявили в сирі ДНК різних видів бактерій та дріжджів, включаючи Lactobacillus kefiranofaciens та Pichia kudriavzevii, які й донині зустрічаються в кефірі.

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Вони вважають, що грудочки можуть бути кефірними зернами — концентрованими бактеріальними колоніями, що використовуються для запуску бродіння сиру. У той час ці зерна могли вважатися цінним подарунком, який можна було взяти з собою в потойбічне життя.

Раніше італійський сир касу марцу, відомий тим, що містить живих личинок мух, вважається одним із найнебезпечніших у світі. Його виробництво та офіційний продаж заборонені в ЄС і в Італії через ризики для здоров’я, зокрема харчові отруєння та паразитарні інфекції. Попри це, делікатес і досі нелегально виготовляють і споживають на Сардинії як частину місцевої традиції. За порушення заборони передбачені значні штрафи — до 50 тисяч євро.

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