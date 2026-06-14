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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 15–21 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 15 до 21 червня?

Близнята

Близнятам — переважно тим, хто зараз активно шукає супутника життя — не варто нехтувати знайомствами, до яких їх підштовхуватимуть друзі чи родичі, вважаючи це банальним сватанням. По-перше, навіть якщо це так, у такому способі звести двох самотніх людей немає нічого ганебного: кожен шукає — і знаходить — своє щастя так, як може. По-друге, а як інакше поводитися з людиною, яка сподівається знайти своє щастя, нічого для цього не роблячи — лише тягнути її до мети силоміць.

Рак

Раки, які нещодавно розлучилися з близькою їм людиною, неймовірно переймаються цим, оскільки це вже друга їхня особиста невдача за останні кілька років. Насправді зірки вважають, що такого роду події — гарний знак: таким чином сама доля прибирає з їхнього шляху людей, які вже відіграли свою роль у їхньому житті або взагалі для них не призначені. Вільне місце дуже скоро — з високою ймовірністю, саме цього тижня — займе той, з ким їм захочеться жити, наче в казці — довго та обов’язково щасливо.

Водолій

Водолії, попри всю свою креативність — люди доволі практичні і не літають у хмарах навіть у питаннях особистого характеру. Вони добре розуміють, з якою людиною потрібно бути поруч, щоб їхні справи — зокрема й творчі — складалися максимально вдало, і обирають за супутників життя саме таку, навіть якщо для цього їм доведеться докласти певних зусиль. Саме така історія станеться з ними цього тижня, а їхня хитромудра схема досягнення мети дозволить отримати пропозицію руки й серця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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