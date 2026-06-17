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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

23-річна донька Олени Кравець стала білявкою та в елегантному образі зачарувала красою

Марія Кравець знялась у професійному фотосеті і похизувалась результатом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Марія Кравець

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Донька української акторки та ведучої Олени Кравець стала білявкою та в елегантному образі зачарувала красою.

23-річна Марія Кравець знялась у професійному фотосеті. Результатом дівчина вже встигла поділитися у своєму Instagram. Донька артистки опублікувала нову серію світлин. Перед об’єктивом фотокамери Марія Кравець постала в чорному елегантному вбранні. Старша донька акторки одягнула обтислі стани та прозору сорочку, яка була вільного крою. Свою довге біляве волосся вона розпустила. Образ Марія доповнила легким та стриманим макіяжем, а також масивними прикрасами.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Підписувати світлини дівчина не стала. Проте користувачі у коментарях вирішили не стримуватися. Доньку Олени Кравець просто засипали компліментами. Підписники Марії зізнавались, що вона має неперевершений вигляд та просто зачарувала їх своєю красою.

  • Як ти гарно дорослішаєш!

  • Восьме диво світу!

  • Мій космос!

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Зазначимо, Олена Кравець та її чоловік Сергій Кравець виховують трьох дітей. Старшу доньку Машу акторка народила у лютому 2003 року. Молодші діти знаменитості — двійнята Катя та Ваня — з’явились на світ у серпні 2016-го.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала 6-річну доньку. Спортсменка розсекретила, як у подорожі проводить час з Евеліною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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