23-річна донька Олени Кравець стала білявкою та в елегантному образі зачарувала красою

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

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Донька української акторки та ведучої Олени Кравець стала білявкою та в елегантному образі зачарувала красою.

23-річна Марія Кравець знялась у професійному фотосеті. Результатом дівчина вже встигла поділитися у своєму Instagram. Донька артистки опублікувала нову серію світлин. Перед об’єктивом фотокамери Марія Кравець постала в чорному елегантному вбранні. Старша донька акторки одягнула обтислі стани та прозору сорочку, яка була вільного крою. Свою довге біляве волосся вона розпустила. Образ Марія доповнила легким та стриманим макіяжем, а також масивними прикрасами.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Підписувати світлини дівчина не стала. Проте користувачі у коментарях вирішили не стримуватися. Доньку Олени Кравець просто засипали компліментами. Підписники Марії зізнавались, що вона має неперевершений вигляд та просто зачарувала їх своєю красою.

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Марія Кравець / © instagram.com/maarriill

Зазначимо, Олена Кравець та її чоловік Сергій Кравець виховують трьох дітей. Старшу доньку Машу акторка народила у лютому 2003 року. Молодші діти знаменитості — двійнята Катя та Ваня — з’явились на світ у серпні 2016-го.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва вперше за тривалий час показала 6-річну доньку. Спортсменка розсекретила, як у подорожі проводить час з Евеліною.

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