РФ все чаще бьет по Киеву "Цирконами", которые звучат странно: почему слышно два взрыва

Российская ракета (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия стала чаще применять гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время массированных комбинированных атак по Киеву. Несмотря на относительно небольшую боевую часть, эти ракеты создают очень громкий звук и могут восприниматься как сдвоенный взрыв.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Две недели назад, 2 июня, россияне использовали по Киеву восемь таких ракет. Во время атаки в ночь на 15 июня, по имеющимся данным, было применено еще шесть "Цирконов".

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Особенность этих ударов состоит в том, что звук от “Циркона” часто кажется более громким, чем от других российских ракет. Киевляне могли слышать характерные двойные взрывы даже из хранилищ.

В то же время боевая часть "Циркона" не самая большая среди российских ракет. По имеющейся информации, ее масса составляет около 90 кг, по другим оценкам – до 120 кг. Из этого непосредственно на взрывчатку приходится около 50 кг.

Для сравнения, боевая часть "Циркона" в несколько раз меньше, чем у баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер", а также крылатых ракет Х-101 и "Калибр". По массе она ближе к усиленной боевой части “Шахеда”, которая может весить около 90 кг.

Однако громкость удара объясняется не только взрывчаткой. Во время столкновения с целью ракета имеет высокую скорость, а значит, значительную кинетическую энергию. Дополнительный эффект может давать и детонация остатков жидкого топлива, ведь “Циркон” оснащен гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем.

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Впрочем, главная причина характерного двойного звука связана со сверхзвуковой скоростью ракеты. При полете по такому объекту образуется так называемый конус Маха — ударная волна, которая возникает, когда звуковые волны не успевают распространяться впереди ракеты.

Именно этот звуковой удар может восприниматься как один из взрывов во время атаки. Другой громкий звук – это уже подрыв боевой части ракеты или ее разрушение после перехвата зенитной ракетой комплекса Patriot.

Отдельно взрывами иногда могут восприниматься и пуски зенитных ракет, а также момент их перехода на сверхзвуковую скорость, когда также возникает ударная волна.

По данным ГУР Минобороны Украины, Россия производит примерно три ракеты "Циркон" в месяц. В то же время, по состоянию на май ее накопленный запас мог составлять до 230 таких ракет.

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Напомним, войска РФ в ночь на 15 июня нанесли очередной разрушительный массированный удар по Украине, применив десятки ракет и сотни дронов. В частности, 6 гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Военный эксперт Валерий Боровик объяснил, почему "Циркон" и "Орешник" почти невозможно перехватить. Из-за высокой скорости подлета российских гиперзвуковых ракет типа «Циркон» и «Орешник» у украинцев не более пяти минут, чтобы спуститься в укрытие после объявления тревоги.

В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что российская армия массово применяет гиперзвуковые ракеты «Циркон» и баллистику «Орешник» для внутреннего террора и расшатывание украинского общества, поскольку не имеет успехов на поле боя и не стремится к реальному окончанию войны, отметил начальник Генштаба Андрей Гнатов.

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