У Криму палає будівля ФСБ після "прильотів" (фото)

Пожежа в будівлі прикордонної служби ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

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В окупованому Армянську (Крим) зафіксували потужну пожежу на об’єкті російських окупантів. Супутникові дані підтверджують займання будівлі прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомив телеграм-канал «Крымский ветер».

За результатами супутникового спостереження моніторингова група підтвердила займання в будівлі прикордонної служби ФСБ Росії в Армянську. Фіксуються інтенсивні теплові сигнатури.

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Підписники телеграм-каналу повідомляли, що після «прильоту» була детонація, можливо, боєприпасів.

Пожежа в будівлі ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

Пожежа в будівлі ФСБ в Армянську / © Крымский ветер

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Криму пролунала серія вибухів: Феодосія частково залишилася без світла, в Армянську після спроб ППО збити безпілотники спалахнула пожежа в районі вокзалу, також гучні звуки чули у Сімферопольському районі.

Зауважимо, 21 червня Крим також перебував під масштабною атакою: півострів здригався від вибухів, були знеструмлені ключові райони та зупинено роботу насосних станцій, через що мешканці залишилися без світла та води. Окупаційна «влада» оголосила про повну заборону продажу пального на АЗС, залишивши його лише для держпотреб. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження українськими силами воєнної логістики, нафтобази в Керчі, морських шляхів транспортування нафти, а також засобів ППО ворога.

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