ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
3 хв

Крим охопила паніка після ударів України: окупанти б'ють на сполох і йдуть на радикальні кроки - деталі

Після ударів України окупаційна влада вдалася до надзвичайних заходів в анексованому Криму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Севастополь.

Севастополь. / © Associated Press

Українські Сили оборони проводять ударну кампанію, щоб позбавити РФ можливості підтримувати логістику і транспортувати паливо через Керченську протоку. Під ударами ЗСУ опинилися ключові маршрути постачання до анексованого Криму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують на тому, що 21 червня українські БпЛА завдали ударів по російських морських логістичних системах, нафтовій інфраструктурі та системах ППО в Криму та Краснодарському краї. Зокрема, було атаковано порт Кавказ на косі Чушка: зайнявся резервуарний парк комплексу з перевантаження нафти та територію нафтобази. Зауважимо, в Росії не одноразово заявляли, що вон покладаються на нафтобазу в порту Кавказ для постачання палива до окупованого Криму та півдня України.

Українські військові також повідомили, що завдали ударів по цистернах з нафтопродуктами на нафтобазі ТЕС-Термінал-1 у Керчі, яку РФ використовує для перевалки мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів через Керченську протоку.

Водночас військові сили США додали, що нафтобаза ТЕС-Термінал-1 розташована менш ніж за 1 км від мосту через Керченську протоку, і що Росія використовує термінал для заправки поромного сполучення між Кримом та портом Кавказ.

Геолокаційні кадри підтвердили пожежі на ТЕС-Термінал-1 і Порту Кавказ. На них видно щонайменше три пороми, що горять.

Аналітики наголошують, що удари ЗСУ по нафтовій і транспортній інфраструктурі вже порушують російську логістику, створюють навантаження на енергопостачання та посилюють дефіцит палива в окупованому Криму. Окрім того, російські окупаційні чиновники дедалі більше посилюють обмеження на пальне в окупованому Криму в червні 2026-го.

Так званий губернатор окупаційного Криму Сергій Аксьонов оголосив, що всі заправні станції на півострові припинили продаж палива будь-яким недержавним організаціям. Натомість «керівник» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про кілька заходів щодо економії палива в Севастополі у відповідь на невказані «нещодавні події» в Криму, ймовірно, маючи на увазі удари українських безпілотників.

Водночас Оперативний штаб Краснодарського краю оголосив, що Росія тимчасово призупинила поромне сполучення через Керченську протоку та порадила вантажним перевезенням об’їхати трасою М-14 (яку російські окупаційні чиновники позначають як трасу Р-280) через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь.

«Удари в Керченській протоці є частиною тривалої систематичної кампанії, спрямованої на позбавлення російських військ можливості використовувати основні наземні лінії зв’язку до риму через окупований південь України», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, останнім часом українські БПЛА атакують Крим, який є важливим логістичним і військовим плацдармом для РФ. Втім, і це не кінець. Радник міністра оборони Сергій Стерненко анонсував операцію України в Криму. Деталей він не розповів, але наголосив, «те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом».

Комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми у Керченській протоці спровокувала паніку на анексованому півострові. Так, після відкриття мосту з Криму масовано намагаються виїхати окупанти зі своїми родинами.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie