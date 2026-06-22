Крим охопила паніка після ударів України: окупанти б'ють на сполох і йдуть на радикальні кроки - деталі

Севастополь. / © Associated Press

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Українські Сили оборони проводять ударну кампанію, щоб позбавити РФ можливості підтримувати логістику і транспортувати паливо через Керченську протоку. Під ударами ЗСУ опинилися ключові маршрути постачання до анексованого Криму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують на тому, що 21 червня українські БпЛА завдали ударів по російських морських логістичних системах, нафтовій інфраструктурі та системах ППО в Криму та Краснодарському краї. Зокрема, було атаковано порт Кавказ на косі Чушка: зайнявся резервуарний парк комплексу з перевантаження нафти та територію нафтобази. Зауважимо, в Росії не одноразово заявляли, що вон покладаються на нафтобазу в порту Кавказ для постачання палива до окупованого Криму та півдня України.

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Українські військові також повідомили, що завдали ударів по цистернах з нафтопродуктами на нафтобазі ТЕС-Термінал-1 у Керчі, яку РФ використовує для перевалки мазуту, скрапленого газу та світлих нафтопродуктів через Керченську протоку.

Водночас військові сили США додали, що нафтобаза ТЕС-Термінал-1 розташована менш ніж за 1 км від мосту через Керченську протоку, і що Росія використовує термінал для заправки поромного сполучення між Кримом та портом Кавказ.

Геолокаційні кадри підтвердили пожежі на ТЕС-Термінал-1 і Порту Кавказ. На них видно щонайменше три пороми, що горять.

Аналітики наголошують, що удари ЗСУ по нафтовій і транспортній інфраструктурі вже порушують російську логістику, створюють навантаження на енергопостачання та посилюють дефіцит палива в окупованому Криму. Окрім того, російські окупаційні чиновники дедалі більше посилюють обмеження на пальне в окупованому Криму в червні 2026-го.

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Так званий губернатор окупаційного Криму Сергій Аксьонов оголосив, що всі заправні станції на півострові припинили продаж палива будь-яким недержавним організаціям. Натомість «керівник» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про кілька заходів щодо економії палива в Севастополі у відповідь на невказані «нещодавні події» в Криму, ймовірно, маючи на увазі удари українських безпілотників.

Водночас Оперативний штаб Краснодарського краю оголосив, що Росія тимчасово призупинила поромне сполучення через Керченську протоку та порадила вантажним перевезенням об’їхати трасою М-14 (яку російські окупаційні чиновники позначають як трасу Р-280) через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь.

«Удари в Керченській протоці є частиною тривалої систематичної кампанії, спрямованої на позбавлення російських військ можливості використовувати основні наземні лінії зв’язку до риму через окупований південь України», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, останнім часом українські БПЛА атакують Крим, який є важливим логістичним і військовим плацдармом для РФ. Втім, і це не кінець. Радник міністра оборони Сергій Стерненко анонсував операцію України в Криму. Деталей він не розповів, але наголосив, «те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом».

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Комбінована атака на нафтобази, енергосистему та пороми у Керченській протоці спровокувала паніку на анексованому півострові. Так, після відкриття мосту з Криму масовано намагаються виїхати окупанти зі своїми родинами.

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