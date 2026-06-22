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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
539
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1 хв

Ворог випалив підприємство в одній з областей: є жертва і постраждалі (фото)

Масштабна пожежа на агропідприємстві стала наслідком учорашнього ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа на Одещині через російську атаку

Пожежа на Одещині через російську атаку / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок ракетного удару по Одеській області 21 червня загинула людина, ще троє постраждали. Ціллю окупантів стало цивільне аграрне підприємство.

Про це повідомила ДСНС України.

«Людина загинула внаслідок вчорашнього ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Ще 3 осіб постраждали», — вказано в заяві надзвичайників.

Ціллю ворожої атаки стало одне з аграрних підприємств. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив складську будівлю, автомобілі та ємності з горючими матеріалами. Попри загрозу повторних повітряних тривог, пожежу вдалося ліквідувати.

Пожежа на Одещині через російську атаку / © ДСНС

Пожежа на Одещині через російську атаку / © ДСНС

Пожежа на Одещині через російську атаку / © ДСНС

Пожежа на Одещині через російську атаку / © ДСНС

Нагадаємо, ввечері 21 червня Росія вдарила балістичною ракетою «Іскандер» по аграрному підприємству в Одеському районі. Влучання спричинило масштабну пожежу, знищено склад та автотехніку з пальним. На місці працювали екстрені служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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