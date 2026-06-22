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Ворог випалив підприємство в одній з областей: є жертва і постраждалі (фото)
Масштабна пожежа на агропідприємстві стала наслідком учорашнього ракетного удару.
Внаслідок ракетного удару по Одеській області 21 червня загинула людина, ще троє постраждали. Ціллю окупантів стало цивільне аграрне підприємство.
Про це повідомила ДСНС України.
«Людина загинула внаслідок вчорашнього ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Ще 3 осіб постраждали», — вказано в заяві надзвичайників.
Ціллю ворожої атаки стало одне з аграрних підприємств. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив складську будівлю, автомобілі та ємності з горючими матеріалами. Попри загрозу повторних повітряних тривог, пожежу вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, ввечері 21 червня Росія вдарила балістичною ракетою «Іскандер» по аграрному підприємству в Одеському районі. Влучання спричинило масштабну пожежу, знищено склад та автотехніку з пальним. На місці працювали екстрені служби.