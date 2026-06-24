Путин затягивает Лукашенко в открытую войну: в ISW предупредили об опасном договоре

Путин и Лукашенко / © Associated Press

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Кремль может попытаться применить договор о коллективной безопасности Союзного государства стран ОДКБ, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

Россия нуждается в людских и учебных ресурсах Беларуси. Аналитики ISW ранее прогнозировали, что Кремль может попытаться использовать население Беларуси в качестве базы для набора персонала, чтобы компенсировать системный дефицит солдат на фронте.

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Какой план готовит Путин для вовлечения Беларуси в войну

Для этого Кремль может попытаться завербовать граждан Беларуси в российскую армию, в частности, учитывая, что белорусы и россияне имеют единый статус гражданства согласно Договору о Союзном государстве и, теоретически, равные права в соответствии с законодательством Союзного государства.

Кремль может утверждать, что белорусы, таким образом, также имеют одинаковые гражданские обязанности и ответственность согласно законодательству Союзного государства. Российские чиновники могут однажды настаивать на том, чтобы белорусские подданные де-факто аннексированной Беларуси служили в российских вооруженных силах или в контролируемых Россией военных формированиях Союзного государства согласно единому законодательству Союзного государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным американских аналитиков, Кремль проводит кампанию так называемой когнитивной войны. Она состоит в том, чтобы Россия могла представить потенциальные украинские удары по законным белорусским целям как эскалацию украинской войны против Беларуси и Союзного государства.

Отметим, что Договор о коллективной безопасности и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — военно-политический блок, созданный Россией на постсоветском пространстве. Он работает по принципу коллективной обороны, подобным НАТО, при котором нападение на одно государство-член расценивается как нападение на всех.

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Угроза нападения Беларуси — последние новости:

По информации западных СМИ, Путин пытается втянуть Беларусь в войну, чтобы открыть второй фронт. В WSJ считают, что Кремль активизировал давление на Минск с начала этого года. В Кремле рассматривается возможность использования территории Беларуси для гибридных операций вблизи границ НАТО.

Также на днях белорусская оппозиция передала Украине документ, свидетельствующий, что Лукашенко превращает Беларусь в военный плацдарм. В докладе говорится о развертывании войск, накоплении ресурсов, модернизации инфраструктуры и усилении интеграции с армией РФ.

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