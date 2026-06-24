Россияне влупили по хлебокомбинату прямо при разгрузке продуктов: что известно

Удар по хлебокомбинату

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В городе Глухов Сумской области ночью российские войска атаковали местный хлебокомбинат беспилотниками. Обошлось без жертв или пострадавших.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По предварительным данным, два вражеских дрона попали по территории предприятия именно в момент, когда там происходила загрузка готовой продукции.

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К счастью, в результате атаки обошлось без пострадавших.

В то же время повреждения получили здание хлебокомбината, а также транспорт, который использовался для перевозки продукции.

«Россия еще раз бьет по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни», — подчеркнул он.

Напомним, днем 23 июня российские беспилотники ударили по Сумской области. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. В Сумской общине ранения получили двое мужчин, один из них — в тяжелом состоянии. Также в Сумах и Стецьковском старостате повреждены частные дома и автомобили, без пострадавших.

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