Как безработным украинцам не потерять пенсию: правила добровольных взносов

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Безработные украинцы также имеют право на пенсию. Оставшиеся без работы граждане Украины имеют возможность сохранить право на будущие пенсионные выплаты. Для этого не обязательно иметь официальное трудоустройство — стаж можно накапливать путем самостоятельной уплаты добровольных пенсионных взносов.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как безработные украинцы могут платить взносы на пенсию

Если вы временно не работаете, но хотите, чтобы за это время вам засчитывались выплаты на пенсию, вы можете самостоятельно докупать месяцы стажа, которых вам не хватает для выхода на пенсию.

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Это могут делать как трудоустроенные, так и временно не работающие украинцы. По данным ПФУ, для этого необходимо подходить по нескольким критериям:

Быть старше 16 лет.

Данные должны вноситься в реестр застрахованных лиц.

Вы еще не получаете пенсию.

Также украинцы могут финансово поддерживать родственников или близких, уплачивая такие взносы за них. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить Договор о добровольном участии. Оформление производится дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для этого вам понадобится квалифицированная электронная подпись, Дія. Підпис или GOV.ID.

Механизм зачисления достаточно гибок: один осуществленный платеж позволяет покрыть один календарный месяц. Период засчитывается в общий страховой стаж после того, как деньги официально поступают на счет фонда.

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Чтобы к страховому стажу засчитали полный месяц, нужно уплатить взнос не менее минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

На сегодня сумма минимального взноса за один месяц составляет 1 902,34 грн. Этот расчет основан на действующей ставке единого социального взноса (ЕСВ) и актуальном размере минимальной заработной платы.

По желанию можно продолжить уплачивать такие взносы, даже если вы выйдете на работу. В таком случае уплата добровольного взноса будет увеличивать ваш заработок и, следовательно, будет увеличивать выплату ежемесячной пенсии в будущем.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, украинские пенсионеры имеют законное право на существенную государственную поддержку в виде льгот и социальных программ. В частности, они могут бесплатно ездить в городском коммунальном транспорте (в Киеве и Харькове — по специальным картам горожанина) и частично на пригородных маршрутах до 100 км.

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Пожилые люди полностью освобождены от земельного налога на участки в пределах лимитов: до 0,10 га для дачи или городского дома, до 0,25 га в сельской местности и до 2 га для личного хозяйства.

Кроме того, пожилым гражданам гарантируется бесплатная первичная правовая помощь и 50% скидка на ОСАГО при условии личного управления автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см.

В рамках программы «Доступні ліки» пенсионеры могут бесплатно или с символической доплатой получить в аптеках медикаменты от хронических заболеваний по электронному рецепту.

Если пенсионер решит открыть собственное дело и зарегистрируется как ФЛП, государство полностью освобождает его от обязательной уплаты Единого социального взноса за себя.

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А украинцы, имеющие право на несколько видов пенсии, могут выбрать только один из видов. Переход на другой вид пенсии нужно оформить письменно. По информации ПФУ, подать такое заявление можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для изменения вида пенсии онлайн необходимо авторизироваться на портале с помощью КЭП, в разделе «О пенсионном обеспечении» выбрать «Заявление на перерасчет пенсии» и указать опцию «переход на другой вид пенсии».

После этого нужно заполнить форму, добавить скан-копии документов, дать согласие на обработку данных, подписать сформировавшееся заявление электронной подписью и отправить его, а статус рассмотрения впоследствии отслеживать в разделе «Мои обращения».

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