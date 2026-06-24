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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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505
Время на прочтение
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Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 24 июня

Оккупанты теряют много техники. В частности, за сутки у них стало меньше танков, артсистем и дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Потери России в войне

Потери России в войне / © Associated Press

По состоянию на утро 24 июня 2026 года ВСУ уничтожили 1 395 790 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1260 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 395 790 (+1 260) человек

  • танков — 12 056 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 816 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 44 664 (+60) ед.

  • РСЗО — 1 889 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1440 (+3) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1726 (+7) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 369 888 (+1 873) ед.

  • крылатые ракеты — 4787 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 111 257 (+430) ед.

  • специальная техника — 4 333 (+4) ед.

Как сообщалось, ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал. Эта переправа была ключевым звеном для логистики оккупантов.

Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях: с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
505
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