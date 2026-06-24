- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 24 червня
Окупанти втрачають багато техніки. Зокрема, за добу у них стало менше танків, артсистем і дронів.
Станом на 24 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 395 790 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 1 395 790 (+1 260) осіб
танків — 12 056 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 816 (+4) од.
артилерійських систем — 44 664 (+60) од.
РСЗВ — 1 889 (+2) од.
засоби ППО — 1 440 (+3) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 726 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 369 888 (+1 873) од.
крилаті ракети — 4 787 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 111 257 (+430) од.
спеціальна техніка — 4 333 (+4) од.
Як повідомлялося, ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Ця переправа була ключовою ланкою для логістики окупантів.
Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова.