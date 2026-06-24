Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 24 червня

Втрати Росії у війні / © Associated Press

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Станом на 24 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 395 790 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу — близько 1 395 790 (+1 260) осіб

танків — 12 056 (+6) од.

бойових броньованих машин — 24 816 (+4) од.

артилерійських систем — 44 664 (+60) од.

РСЗВ — 1 889 (+2) од.

засоби ППО — 1 440 (+3) од.

літаків — 436 (+0) од.

гелікоптерів — 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 1 726 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 369 888 (+1 873) од.

крилаті ракети — 4 787 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 111 257 (+430) од.

спеціальна техніка — 4 333 (+4) од.

Як повідомлялося, ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал. Ця переправа була ключовою ланкою для логістики окупантів.

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Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова.

Дата публікації 15:13, 23.06.26 Кількість переглядів 59 Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує: момент знищення

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