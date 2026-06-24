Як безробітним українцям не втратити пенсію: правила добровільних внесків

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Безробітні українці також мають право на пенсію. Громадяни України, які залишилися без роботи, мають можливість зберегти право на майбутні пенсійні виплати. Для цього не обов’язково мати офіційне працевлаштування — стаж можна накопичувати шляхом самостійної сплати добровільних пенсійних внесків.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Як безробітні українці можуть сплачувати внески на пенсію

Якщо ви тимчасово не працюєте, але хочете, аби за цей час вам зараховувалися виплати на пенсію, ви маєте можливість самостійно докупати місяці стажу, яких вам бракує для виходу на пенсію.

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Це можуть робити як працевлаштовані, так і ті, хто тимчасово не працює. За даними ПФУ, для цього необхідно відповідати кільком критеріям:

Бути старше 16 років.

Дані повинні вноситися до реєстру застрахованих осіб.

Ви ще не отримуєте пенсію.

Також українці можуть фінансово підтримувати родичів чи близьких, сплачуючи такі внески за них. Щоб долучитися до програми, необхідно укласти Договір про добровільну участь. Оформлення відбувається дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для цього вам знадобиться кваліфікований електронний підпис, Дія.Підпис чи GOV.ID.

Механізм зарахування є досить гнучким: один здійснений платіж дозволяє покрити один календарний місяць. Період зараховується до загального страхового стажу після того, як гроші офіційно надходять на рахунок фонду.

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Щоб до страхового стажу зарахували повний місяць, треба сплатити внесок не менше за мінімальний страховий платіж. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати.

На сьогодні сума мінімального внеску за один місяць становить 1 902,34 грн. Цей розрахунок базується на чинній ставці єдиного соціального внеску (ЄСВ) та актуальному розмірі мінімальної заробітної плати.

За бажанням можна продовжити сплачувати такі внески навіть тоді, коли ви вийдете на роботу. В такому разі сплата добровільного внеску збільшуватиме ваш заробіток і, як наслідок, збільшуватиме виплату щомісячної пенсії в майбутньому.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, українські пенсіонери мають законне право на суттєву державну підтримку у вигляді пільг та соціальних програм. Зокрема, вони можуть безкоштовно їздити у міському комунальному транспорті (у Києві та Харкові — за спеціальними картками містянина) та частково на приміських маршрутах до 100 км.

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Також літні люди повністю звільнені від земельного податку на ділянки в межах лімітів: до 0,10 га для дачі чи міського будинку, до 0,25 га у сільській місцевості та до 2 га для особистого господарства.

Крім того, громадянам похилого віку гарантується безкоштовна первинна правова допомога та 50% знижка на автоцивілку за умови особистого керування автомобілем з об’ємом двигуна до 2500 куб. см.

У межах програми «Доступні ліки» пенсіонери можуть безкоштовно або з символічною доплатою отримати в аптеках медикаменти проти хронічних хвороб за електронним рецептом.

Якщо ж пенсіонер вирішить відкрити власну справу та зареєструється як ФОП, держава повністю звільняє його від обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску за себе.

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А ті українці, які мають право на кілька видів пенсії, можуть вибрати лише один із видів. Перехід на інший вид пенсії потрібно оформити письмово. За інформацією ПФУ, подати таку заяву можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для зміни виду пенсії онлайн необхідно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП, у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати «Заява на перерахунок пенсії» та вказати опцію «перехід на інший вид пенсії».

Після цього потрібно заповнити форму, додати скан-копії документів, дати згоду на обробку даних, підписати сформовану заяву електронним підписом та надіслати її, а статус розгляду згодом відстежувати в розділі «Мої звернення».

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