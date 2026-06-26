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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 июня?
Луна рассказывает
День, когда прошлое возвращается в нашу жизнь, принося с собой не только приятные воспоминания, но и назревшие жизненные перемены.
Луна рекомендует
Воспоминания — как приятные, так и не очень — сегодня будут иметь на нас огромное влияние, несмотря на это, не стоит сосредоточиваться только на былых делах — важно помнить о будущем и планировать его. Появится прекрасная возможность довести до финала проекты, которые не были закончены в свое время, и поставить точки над «и» в зависших отношениях с людьми.
Луна предостерегает
От новых начинаний лучше отказаться: в день, когда господствует прошлое, они вряд ли увенчаются успехом — как сейчас, так и впоследствии. Конфликтов с близкими, к которым будет подталкивать жизненная ситуация, нужно избегать: они не принесут ничего хорошего — напротив, могут всерьез ухудшить отношения.
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