Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 июня?

Луна рассказывает

День, когда прошлое возвращается в нашу жизнь, принося с собой не только приятные воспоминания, но и назревшие жизненные перемены.

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Луна рекомендует

Воспоминания — как приятные, так и не очень — сегодня будут иметь на нас огромное влияние, несмотря на это, не стоит сосредоточиваться только на былых делах — важно помнить о будущем и планировать его. Появится прекрасная возможность довести до финала проекты, которые не были закончены в свое время, и поставить точки над «и» в зависших отношениях с людьми.

Луна предостерегает

От новых начинаний лучше отказаться: в день, когда господствует прошлое, они вряд ли увенчаются успехом — как сейчас, так и впоследствии. Конфликтов с близкими, к которым будет подталкивать жизненная ситуация, нужно избегать: они не принесут ничего хорошего — напротив, могут всерьез ухудшить отношения.

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