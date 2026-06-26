В стране, где много украинских беженцев, топливо резко подорожает: что изменится с 1 июля

Цены на топливо / © Associated Press

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С 1 июля в Польше вырастут цены на бензин и дизельное топливо в связи с окончанием действия правительственной программы CPN (Ceny Paliw Niżej). После возвращения стандартной ставки НДС в 23% литр бензина в среднем может стоить около 6,50 злотых, а дизельного топлива — примерно 6,70 злотых.

Об этом сообщил портал inPoland.

Льготный режим, введенный правительством Дональда Туска в конце марта, постепенно перестает действовать. Его ввели на фоне подорожания топлива из-за начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Тогда ставку НДС временно снизили с 23% до 8%, сократили акциз, а Министерство энергетики ежедневно устанавливало предельные цены на топливо, которые публиковались в «Monitor Polski».

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Возвращение к обычной системе налогообложения происходит поэтапно. С 16 июня в стране уже восстановлен стандартный акциз, а с начала июля вновь будет применяться НДС в размере 23%.

По оценкам аналитиков BM Reflex, после вступления в силу новых правил средняя цена на бензин составит около 6,50 злотых за литр, а на дизельное топливо — примерно 6,70 злотых.

Эксперты также ожидают, что после завершения действия программы разница в стоимости топлива между сетями АЗС станет более заметной. Дороже всего будет заправляться водителям на автомагистралях, где цена за литр может превышать 7 злотых.

В то же время эксперты не прогнозируют резкого скачка цен. По их словам, мировые цены на нефть в настоящее время остаются относительно стабильными и почти вернулись к уровню, который был до начала военного конфликта на Ближнем Востоке.

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