Новый скандал между Польшей и Украиной: Качинский вернул награду и обозвал Садового

Ярослав Качиньский

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Лидер оппозиционной партии Польша «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, получивший в 2022-м.

Об этом политик заявил на конференции по восстановлению Украины.

По его словам, это станет «выражением отношения не к украинскому народу, а к украинским политическим элитам». В то же время он высказался, мол, не хотел обострять конфликт, но обвинил в эскалации Украину.

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«Я верну этот орден. Это будет выражением моего отношения к украинским элитам и актом лояльности к президенту Каролю Навроцкому, потому что сегодня такие жесты нужны», — заявил Качиньский.

Политик подчеркнул, что условием хороших польско-украинских отношений является признание Украиной ответственности за трагедию в годы Второй мировой войны, прощение и должное захоронение всех жертв.

Нападения на Садового

Кроме того, лидер PiS набросился на мэра Львова Андрея Садового, назвав его «бандеровцем» и обвинив его в якобы невыполнении финансовых обязательств перед польской компанией.

Политик высказался, мол, присутствие Садового на конференции является «демонстрацией со стороны Украины того, как должны выглядеть отношения с Польшей».

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«Не стоит питать никаких иллюзий», — сказал Качиньский.

В свою очередь, городской голова Львова заявил, что слова Качиньского не соответствуют действительности, а также подчеркнул, что по ложным обвинениям может пойти в суд.

«Есть только одна проблема — сегодня меня в Гданьске нет, ведь я уже работаю в Дюссельдорфе, где завтра вместе с мэром города подпишем соглашение о присоединении Дюссельдорфа к сети UNBROKEN Cities», — заявил Садовый.

Дата публикации 18:26, 23.06.26 Количество просмотров 25 Скандал между Украиной и Польшей вышел на новый уровень! Что в этот раз?

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