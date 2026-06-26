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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Новый скандал между Польшей и Украиной: Качинский вернул награду и обозвал Садового

Качиньский устроил громкий демарш, решив вернуть Украине свой орден.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский

Лидер оппозиционной партии Польша «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, получивший в 2022-м.

Об этом политик заявил на конференции по восстановлению Украины.

По его словам, это станет «выражением отношения не к украинскому народу, а к украинским политическим элитам». В то же время он высказался, мол, не хотел обострять конфликт, но обвинил в эскалации Украину.

«Я верну этот орден. Это будет выражением моего отношения к украинским элитам и актом лояльности к президенту Каролю Навроцкому, потому что сегодня такие жесты нужны», — заявил Качиньский.

Политик подчеркнул, что условием хороших польско-украинских отношений является признание Украиной ответственности за трагедию в годы Второй мировой войны, прощение и должное захоронение всех жертв.

Нападения на Садового

Кроме того, лидер PiS набросился на мэра Львова Андрея Садового, назвав его «бандеровцем» и обвинив его в якобы невыполнении финансовых обязательств перед польской компанией.

Политик высказался, мол, присутствие Садового на конференции является «демонстрацией со стороны Украины того, как должны выглядеть отношения с Польшей».

«Не стоит питать никаких иллюзий», — сказал Качиньский.

В свою очередь, городской голова Львова заявил, что слова Качиньского не соответствуют действительности, а также подчеркнул, что по ложным обвинениям может пойти в суд.

«Есть только одна проблема — сегодня меня в Гданьске нет, ведь я уже работаю в Дюссельдорфе, где завтра вместе с мэром города подпишем соглашение о присоединении Дюссельдорфа к сети UNBROKEN Cities», — заявил Садовый.

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Дата публикации
Количество просмотров
3240
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