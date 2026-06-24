Беженцев хотят депортировать, а политики говорят о новой войне: скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Скандал между Польшей и Украиной / © ТСН

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Отношения между Украиной и Польшей переживают глубокий кризис, который обострился в начале июня 2026 из-за разногласий во взглядах на общие исторические события и лишения украинского президента Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Конфликт уже вышел за пределы дипломатических кабинетов, спровоцировав громкие заявления политиков, призывы к депортации беженцев и усложнению процедур пребывания украинцев за границей.

ТСН.ua собрал все подробности конфликта.

На фоне межгосударственного скандала польский ультраправый политик и бывший член партии «Право и справедливость» (PiS) Януш Ковальский выступил с радикальной инициативой. Он призвал власти немедленно вернуть всех украинских граждан на родину.

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«Украинцы, поддерживающие идеологию УПА, несут опасность для Польши. Все должны как можно скорее вернуться в Украину! Пора начать программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны вернуться туда», — заявил политик на своей официальной странице Facebook, прикрепив фото с Зеленским.

Ковальский также устроил опрос среди граждан Польши о целесообразности отправки беженцев домой. За сутки сообщение набрало более 20 тысяч предпочтений, вызвав раскол в комментариях. Часть поляков поддержала инициативу, называя украинцев «неблагодарными и опасными людьми».

Они утверждали:

«Потому что они хамят полякам, они проявляют пренебрежение и слишком много разрушений и пожаров! Это неблагодарные люди.

«Молодые украинцы двигаются к фашизму, показали это на НАШЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТАДИОНЕ, Осквернили место. Так что им не рады.»

«Конечно, пусть возвращаются в Украину, если им здесь не устраивает».

В то же время, другая часть комментаторов выступила против, критикуя политика с юмором. В Сети отмечали:

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«По этому мнению иностранные страны должны выбрасывать и поляков. Поляки работают по всему миру, хотят, чтобы к ним относились справедливо, а другие хотят работать в обмен на нас, никакой толерантности».

«Я не согласен. Людей не депортируют просто так. Мы не советская Россия.

«Время начать программу Ковальских в космос».

Следует добавить, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск уже предостерег оппозиционеров в Сейме, в том числе и Ковальского, от разжигания антиукраинских и ксенофобских настроений.

Действительно ли в Польше готовятся к войне с Украиной

Политические дискуссии в Польше приобрели неожиданный поворот. Тамошние политики призывают государство готовиться к возможному конфликту с Украиной после завершения нынешней войны с Россией и параллельно улучшить отношения с Москвой. Такие утверждения появились в статье польского издания Myśl Polska под авторством политика, историка и публициста Пшемыслава Пясты.

Свои выводы автор связал с решением бывших президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко отказаться от польских государственных знаков отличия, охарактеризовав это как «жест открытой враждебности по отношению к Польше». Автор подчеркнул, что Польша якобы стала для Украины «большим врагом, чем Россия».

Также в статье высказывается предположение, что после войны Украина сохранит мощный военный ресурс, поэтому Польше следует принимать во внимание потенциальные вызовы для собственной безопасности. По мнению Пясты, не исключен сценарий, при котором Киев будет искать нового внешнего противника.

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Отдельный акцент в статье сделан на украинском обществе в Польше. Автор выступил за активизацию работы контрразведки по украинским организациям, проверке мигрантов и депортацию лиц, нарушающих закон или не способных подтвердить происхождение своих доходов. Более того, в публикации автор призвал к улучшению польско-российских отношений. По его мнению, Варшава не должна одновременно оставаться в конфронтации и с Москвой, и с Киевом. Он также отметил, что действующий курс польских властей по отношению к России нуждается в пересмотре.

Отмена статусов PESEL UKR для беженцев

Пока оппозиция делает громкие заявления, украинцы в Польше все чаще сталкиваются с реальными административными трудностями. По информации издания Dziennik Gazeta Prawna (DGP), обеспокоенность выражают польские работодатели и бизнес-организации, ведь нашим согражданам все чаще отказывают в статусе временной защиты (PESEL UKR).

Вместо статуса UKR, гарантирующего право на легальное проживание, работу и медицинскую помощь, чиновники все чаще присваивают статус NUE. Органы власти объясняют это тем, что люди прибывают не из регионов, где продолжаются активные боевые действия, поэтому, якобы, не имеют права на временную защиту. Учреждения стали более тщательно проверять основания для въезда — спасается ли лицо от войны или руководствуется экономическими мотивами.

С подобными проблемами сталкиваются и те украинцы, которые раньше уже имели статус UKR, но потеряли его из-за длительного отсутствия в Польше. После возвращения восстановить его становится очень тяжело. Несмотря на то, что упрощенные условия трудоустройства (на основании уведомления работодателя) остаются доступными и при безвизовом режиме или ином статусе PESEL, изменение подхода чиновников существенно усложняет все процессы.

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По какому пути пошла Польша

Дипломатическое противостояние попыталось урегулировать на уровне Брюсселя, однако польская сторона отвергла эту возможность. Представитель польского правительства Адам Шлапка во время пресс-конференции в Варшаве официально отклонил предложение Европейской комиссии помочь в разрешении спора с Киевом. Перед этим пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о готовности институции выступить медиатором, подчеркнув, что от нынешней конфронтации выиграет только российский диктатор Владимир Путин.

«Я думаю, что в отношениях между Польшей и Украиной мы не нуждаемся в посредничестве, но в интересах обоих государств деэскалировать этот спор, ведь у нас есть много совместной работы», — заявил Шлапка.

Несмотря на споры, примером сотрудничества Шлапка назвал масштабную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026), которая начинается в Гданьске и посвящена экономической и оборонной помощи Киеву. Вместо президента Владимира Зеленского, чей визит был отменен после скандала с орденом, украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что говорит Туск и правильно ли было решение отменить визит Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале заседания правительства заявил, что отдает себе отчет в всей сложности отношений, однако не собирается подыгрывать эмоциям ради рейтингов.

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«Независимо от того, что говорят опросы и исследования общественного мнения, а также учитывая стратегическую безопасность и интересы Польши, я никак не буду способствовать разжиганию этой напряженности. В долгосрочных интересах Польши строить лучшие возможные отношения, построенные на видении будущего, а не на травмах прошлого», — подчеркнул Туск.

Он также добавил, что по польско-украинским делам «обе стороны должны знать, что следует быть порядочными. Построение хороших отношений — это не только проявление порядочности в трудные времена, во время войны, но и это окупается».

В свою очередь министр-координатор по спецслужбам Польши Томаш Семоняк назвал решение Владимира Зеленского не ехать лично в Гданьск правильным. Так он отреагировал на критику главы Управления международной политики при Администрации президента Марчина Пшидача, заявившего, что отсутствие Зеленского «выставляет премьера Туска на посмешище».

«Мне не нравятся эти сообщения Пшидача. Если кто-то является главным дипломатом президента, он должен соблюдать определенные правила. Это ведь не какой-нибудь дворовой пинг-понг. Сегодня, как вчера отмечал премьер-министр Дональд Туск, в этих обстоятельствах это правильное решение, способствующее снятию напряжения. Не будет напряжения, связанного с тем, что присутствует президент Зеленский. Контекст УПА и истории доминировал бы на этой конференции, потому что вы, журналист и, при любой возможности подробно расспрашивали бы Зеленского об этом», — объяснил Семоняк в эфире Polsat News, напомнив, что Юлия Свириденко является «очень важным лицом в Украине».

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В МИД Украины в комментарии ТСН.ua также подтвердили, что формат мероприятия не требует обязательного личного присутствия и главы ведомства Андрея Сибиги, поскольку акцент смещен на правительственное, экономическое, инфраструктурное и гуманитарное измерения.

«Проделана большая работа и мы рассчитываем на серьезные плоды. Наша цель — избежать ненужной политизации этого международного мероприятия, сфокусироваться на прагматике и конкретных решениях в поддержку Украины и украинцев в условиях, когда это необходимо, на пятом году полномасштабной агрессии РФ», — сообщили в украинском МИД.

Что думают по этому поводу украинцы

Несмотря на жесткие заявления отдельных польских политиков, сами украинцы демонстрируют исключительно прагматичный подход к разрешению конфликтов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне 2026 года.

Согласно исследованию, абсолютное большинство граждан — 90% украинцев — поддерживают конструктивный подход к разрешению исторических споров. В частности, 57% респондентов считают, что каждая страна может иметь свой взгляд на историю и не должна вмешиваться в то, как другая страна ее видит. Еще 33% опрошенных высказались за то, что оба государства должны стремиться создать общий взгляд через взаимные компромиссы и работу совместных комиссий историков, а не политиков.

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Только 5% выбрали конфронтационные пути: из них только 1% считает, что Украина должна выполнить все требования Польши, а 4% хотят, чтобы Варшава полностью приняла украинскую версию истории.

В КМИС подчеркнули, что такие результаты перекликаются с прошлыми исследованиями за сентябрь-октябрь 2023 года. Тогда 55% украинцев отмечали, что Украина не должна согласовывать политику чествования героев с соседями, а 60% считали, что и соседние государства не должны диктовать свои условия Украине. Большинство украинцев стабильно занимают позицию взаимного невмешательства в историческую политику друг друга.

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