Россия ударила рядом с пляжем в Запорожье: есть пострадавший ребенок

Атака на Запорожье 24 июня

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Российские войска нанесли авиационный удар по территории вблизи центрального пляжа в Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье — что известно

По словам главы ОВА, густой дым, который наблюдают жители города, есть следствие вражеского обстрела.

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«Ранена 14-летняя девушка. Ей оказывают медицинскую помощь», — отметил Иван Федоров.

Информация о прилете Каба в районе городского пляжа изначально появилась в местных телеграмм-каналах. Сразу после взрыва на место происшествия было направлено большое количество экипажей экстренной медицинской помощи. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня. / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня

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Напомним, российские войска используют беспилотные надводные аппараты из Starlink для попыток атак по украинскому побережью Черного моря.

Накануне 23 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под прицелом оказалось морское побережье города.

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