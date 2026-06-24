Думал, что это обычный хлам: мужчина нашел в вещах отца уникальное сокровище, которому более 200 лет

Сокровище / © Фото из открытых источников

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28-летний житель Марокко случайно обнаружил в семейной коллекции старую потрепанную книгу. Сначала молодой человек принял ее за обычную и ничем не примечательную арабскую рукопись, однако реальность оказалась более сенсационной.

Об этом он написал на Reddit.

Изношенная обложка, сильно пожелтевшая от времени страницы и очевидные следы повреждений от воды поначалу не вызывали у него особого интереса. На первый взгляд артефакт выглядел как одна из многих старых религиозных рукописей, часто хранящихся в местных семьях.

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Однако некоторые детали и оформление текста заставили владельца присмотреться к книге внимательнее и в конце концов обратиться за консультацией к специалистам.

После анализа манускрипта исследователи установили, что находка имеет значительную историческую ценность и относится к редкой письменной традиции берберского народа. Специалисты выяснили, что текст написан на ташелхитском (шильха) на берберском языке, но с использованием арабской письменности. Такие документы считаются редкими свидетельствами уникальной письменной культуры берберских народов Марокко.

По мнению исследователей, эта рукопись могла быть создана еще в XVIII веке, то есть ее возраст может превышать две сотни лет. Несмотря на столь почтенный возраст, в книге четко сохранились многочисленные записи бывших владельцев, их подписи и отметки на разных языках.

Особенностью и характерной чертой рукописи стало сочетание черных и красных чернил. Красным цветом автор выделил исламские формулы и религиозные заголовки, в то время как основные объяснения и содержание написаны непосредственно на берберском языке. Специалисты считают, что подобные тексты в прошлом использовались для обучения основам ислама носителей берберского языка, которые не владели арабским языком в достаточной степени.

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«То, что я считал обычной семейной реликвией, оказалось хрупким свидетельством исчезающей письменной культуры», — признался мужчина.

Сокровище / © Фото из открытых источников

Что будет с историческим артефактом дальше

После того как фотографии уникального манускрипта появились на просторах Reddit, история быстро привлекла внимание пользователей и ценителей старины со всего мира. Люди активно дают советы автору публикации о том, как правильно поступить с реликвией.

«Это замечательно и удивительно. Я посоветовал бы обратиться к специалисту по реставрации, чтобы он помог восстановить некоторые изношенные детали», — написал один из участников обсуждения.

Напомним, около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.

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