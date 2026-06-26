Мария Захарова. / © Associated Press

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В России выдали новую порцию абсурда, бросив дерзкие обвинения в адрес Румынии. Страну обвиняют в «аннексии» соседней Молдовы.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, якобы Бухарест «давно имеет планы поглощения Молдовы». Она обвинила румынских политиков, которые якобы длительное время «бесцеремонно вмешиваются» во внутренние дела Кишинева и продвигают идеи по объединению двух стран.

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Именно поэтому, истерически заявила Захарова, мировому сообществу следует беспокоиться именно об этой «аннексии». Оправдывая российские псевдореферендумы, оккупацию Крыма и части территории Украины, она сказала, что эти «присоединения» якобы были добровольными.

Спикер МИД страны-агрессора цинично заявила, мол, «решение о воссоединении с этими территориями и регионами осуществлялось исключительно на основе волеизъявления граждан».

«Следовательно, если они употребляют термин "аннексия" по отношению к нам, возможно, они начнут его применять в ситуации, которая точно имеет все основания для подобной квалификации», — возмущенно заявила спикер МИД РФ.

Напомним, глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что Молдова и Румыния могут объединиться . По его словам, этот вопрос регулярно возникает во время встреч с гражданами, поэтому он нуждается в открытом общественном обсуждении.

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Заметим, что летом прошлого года президент Румынии Никушор Дан высказался за объединение с Молдовой, отметив, что это возможно только при наличии взаимной политической воли и успешного пути соседней страны в ЕС, который он прогнозирует на ближайшие 3-4 года.

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