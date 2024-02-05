Який колір взуття модний 2024 року: лідери трендів, на думку експертів

Питання, що носитимуть цього року, яке взуття буде в тренді — це не лише про фасони, підбори, кросівки чи лофери, це і про колір взуття, який відіграє неабияку роль у створенні привабливого образу.

Тому ділимося порадами експертів з моди — які кольори взуття у тренді 2024 року.

Червоний

Червоний став справжнім хітом ще 2023 року та зберігає трендові позиції 2024-го. Наповнений різноманітними значеннями, червоний є, мабуть, наймоднішим кольором сезону як в одязі, так і у взутті. Червоне можна вдало поєднувати з іншими елементами червоного кольору, а можна носити з базовим чорним, білим, іншими кольорами.

Модний колір взуття 2024 року

Зелений

Не лише червоного, а й взуття зеленого кольору все частіше можна побачити на подіумі. Ефектні туфлі або босоніжки зеленого кольору зроблять ваш образ неперевершеним. Це може бути ялицевий відтінок, оливковий або більш яскравий, — взуття такого кольору завжди матиме ефектний вигляд.

Металік

Металеві відтінки взуття — це не лише до святкових подій, металеві черевики набувають неабиякої популярності. Срібні чи золоті туфлі, босоніжки підкреслять будь-яке вбрання.

Модний колір взуття 2024 року

Блакитний

Ніжно-блакитний відтінок домінує у взуттєвих трендах нового сезону весна-літо 2024. Цей колір стане доповненням як до офісного стилю, так і буде не перевершеним у романтичному стилі.

Білий

Не треба забувати і про білий колір взуття. Як стверджують експерти, білі туфлі з цікавими деталями, у модних силуетах, як-от слінгбеки з нюансами у відтінках, оминути увагою неможливо.

Модний колір взуття 2024 року

Який колір взуття підійде до всього — коричневий

Історично склалося так, що взуття чорного кольору — найуніверсальніший, найчастіше використовуваний відтінок. Його легко поєднувати з усім на світі. Він підходить до будь-якого стилю та не вимагає додаткових хитрощів.

Коричневий колір, який став верхом шику, є ідеальною альтернативою чорному. Він є не менш універсальним, так само, як і чорне взуття, коричневе можна носити з усіма речами.

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