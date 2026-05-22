На Україну слідом за піком тепла суне ще гірша негода: нашестя циклонів з півночі різко змінить погоду

У п’ятницю, 22 травня, в Україні очікується по-справжньому тепла, але водночас дуже мінлива та примхлива погода. Практично в усіх регіонах країни літня спека чергуватиметься з короткочасними грозовими дощами, шквальним вітром і навіть градом.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю, 22 травня, погода в Україні буде мінливою. Через нестійке атмосферне поле та фронти практично в усіх регіонах країни можливі локальні короткочасні дощі з грозами.

«Як би не хотілося притягнути чи, навпаки, відігнати дощі з любої серцю локації — неможливо, ще синоптики не мають таких інструментів», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Попри вологу погоду в країні пануватиме тепло. В більшості областей стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +24…+28 градусів тепла. Найспекотніше буде на сході, де температура сягне +25…+30 градусів, а от у західному регіоні очікується приємна прохолода в межах +20…+24 градуси.

У Києві 22 травня також буде хмарно з проясненнями. Столицю можуть накрити раптові грозові дощі, які мають здатність за лічені хвилини перетворюватися на потужні зливи. Водночас у місті буде доволі спекотно — повітря прогріється до +28 градусів вище нуля.

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає про кардинальну зміну погодних умов. Нетипове для регіону переміщення повітряних мас із південного сходу завершується, тому пакистанське тепло невдовзі поступиться місцем прохолоді з Балтики. Водночас у Західній Європі, зокрема в Лондоні, Парижі та Мадриді, через потужний і малорухомий антициклон — так званий «тепловий купол» — очікується сильна спека до +33…+35 градусів. Україна ж натомість опиниться під впливом свіжого балтійського повітря.

Постригань зазначає, що 22 травня в Україні очікується пік тепла. Середньодобові показники сягнуть +21…+22 градуси, що на 4–5 градусів перевищує кліматичну норму та більше відповідає середині літа.

Через сильне денне прогрівання атмосфера стане нестійкою, що призведе до активного формування купчасто-дощових хмар. У зв’язку з цим у другій половині дня варто очікувати короткочасних дощів, гроз, а подекуди навіть градів і шквалистого вітру зі швидкістю 17–22 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 22 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер дутиме північний і північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Вдень у Карпатах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до позначки +30 градусів. У західних областях буде прохолодніше — очікується до +18…+23 вище нуля.

Погода в Україні 22 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 22 травня: у переважній кількості областей, крім більшості західних, будуть грози, а в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями очікуються град і шквали 15–20 м/с. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 22 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та у столиці очікується зміна погодних умов, яка супроводжуватиметься оголошенням першого (жовтого) рівня небезпечності, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

Найближчим часом, зі збереженням до кінця доби 21 травня, у регіоні розпочнуться грози, які місцями по області супроводжуватимуться градом і шквалистими поривами вітру до 15–20 м/с.

Синоптики попереджають про грози, град і шквали на Київщині 22 травня / © Укргідрометцентр

У п’ятницю, 22 травня, у Києві та навколишніх районах утримається хмарна погода з проясненнями. Якщо ніч мине спокійно та без опадів, то вже вдень знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північний, помірний зі швидкістю 5–10 м/с.

Незважаючи на вологу та нестійку атмосферу, в регіоні буде досить спекотно. Вночі стовпчики термометрів по області покажуть +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів. У самому Києві ніч буде трохи теплішою — в межах +15…+17 градусів, а в розпал дня очікується сильна спека від +28 до +30 градусів.

Зважаючи на раптові зливи, грози та шквали, мешканців попереджають про можливі збої в роботі комунальних служб, енергетичних і будівельних компаній, а також про ймовірні ускладнення дорожнього руху.

Погода у Львові

У п’ятницю, 22 травня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вдень атмосферних фронтів з північного заходу, повідомляють синоптики. Сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар.

Вночі істотних опадів синоптики не передбачають, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

У Львові вночі температура повітря становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 22 травня, на узбережжі Одещини та в самому обласному центрі синоптики прогнозують мінливу й потенційно небезпечну погоду, через що в регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Вночі та вранці на дорогах регіону очікується серпанок, який обмежить видимість до 1–2 км. Протягом дня погода погіршиться: в Одесі, починаючи від ранку, а по області вдень пройдуть грози, місцями з короткочасними дощами. Загалом вітер дутиме з півночі помірно, зі швидкістю 6–11 м/с, проте під час негоди можливі раптові шквалисті пориви до 12–17 м/с.

Синоптики попереджають про небезпеку на Одещині 22 травня / © Укргідрометцентр

Для тих, хто перебуває біля акваторії, ситуація залишатиметься стабільною — хвилювання моря буде легким, а його рівень уздовж усього узбережжя залишатиметься в межах безпечних значень.

Вночі температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів тепла, а вдень прогріється до +20…+25 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме від +16 до +17 градусів.

Погода в Харкові

На Харківщині 22 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до 16 градусів тепла, вдень — від +28 до +30 вище нуля.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 22–23 травня.

«Вдень 22 травня зі збереженням у першій половині ночі 23 травня очікуються: по місту гроза, град, шквал 15–20 м/с; по області — гроза, місцями град, шквал 15–20 м/с», — йдеться у повідомленні.

У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпеку на Харківщині 22 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 22 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень — дощі з грозами. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень під час грози місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +27 до +29 градусів вище нуля.

