© Associated Press

Реклама

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення продажу Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk та пов’язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям на суму 108,1 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про обладнання для обслуговування та підтримки роботи ракетної системи Hawk. Деталі щодо конкретного переліку техніки чи термінів постачання наразі не розкривають.

Реклама

«Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі. Продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам», — зазначили на сайті Держдепу США.

Система Hawk — американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО.

Нагадаємо, у НАТО запевнили, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва. Про це заявив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

«Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається — включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують», — сказав Гринкевич.

Реклама

Газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів високоточних боєприпасів, можливі затримки у виробництві та ризик перенаправлення частини озброєнь на Близький Схід на тлі ескалації навколо Ірану. Особливе занепокоєння викликала доля ракет PAC-3 для систем Patriot, які Україна активно використовує для захисту від російських балістичних атак. За даними видання, деякі союзники почали вагатися щодо нових внесків у PURL через невизначеність із подальшими постачаннями.

Новини партнерів