АЗС оновили ціни на пальне 22 травня: скільки коштують А-95, дизель і газ

Сьогодні, 22 травня, ситуація на найбільших автозаправних станціях України залишається переважно стабільною. Проте на одній із мереж зафіксовано зміну вартості однієї з позицій бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ситуація на АЗС

Бензин: на АЗС OKKO, WOG та SOCAR ціни залишилися незмінними, тоді як державна «Укрнафта» підвищила вартість А-92.

ДП: вартість дизельного пального на АЗС зафіксувалася на рівні попереднього дня.

Автогаз: цінники на автомобільний газ у всіх чотирьох великих мережах АЗС залишилися повністю стабільними.

Що змінилося на АЗС

У великих мережах OKKO, WOG, SOCAR ціни на всі види пального (бензин, дизельне пальне та автомобільний газ) залишилися на рівні попереднього дня без жодних змін.

Державна «Укрнафта» змінила ціну на одну позицію пального. Так, бензин А-92 здорожчав на 1,00 грн — від 68,90 грн до 69,90 грн.

Ціни на решту марок бензину (98 Energy, 95 Energy, А-95), дизельне пальне та газ у цій мережі залишилися незмінними.

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Експерти зазначають, що ринок пального наразі залишається відносно стабільним, а незначні зміни цін пов’язані з внутрішньою політикою окремих операторів.

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове здорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.

Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, здорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.

