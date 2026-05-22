Повестки в глаза не видел, а уже в розыске: что нужно сделать в "Резерв+", чтобы избежать штрафов

Мобилизация в Украине продолжается / © ТСН.ua

Реклама

За неполученную повестку на гражданина налагается штраф, а затем — и розыск. Иногда человека объявляют в розыск неправомерно, за неполучение посылки, которая и не отправлялась.

Об этом сообщили на портале «Юристи.UA».

Нарушители правил военного учета согласно Кодексу Украины об административных нарушениях подлежат определенным санкциям. Эти санкции налагают на нарушителей территориальные центры комплектования.

Реклама

Первой такой санкцией является штраф. Гражданин, оштрафованный по решению (постановлением) ТЦК, должен уплатить штраф в определенный законом срок.

Если же штраф не будет уплачен, территориальный центр комплектования переходит к следующей санкции в отношении такого гражданина. Его объявят в розыск и передадут информацию о разыскиваемом в Национальную полицию.

Юристы советуют включить уведомление об отправке повестки в настройках «Резерв+».

Когда объявление в розыск считается незаконным

Несмотря на отсутствие законодательной базы, территориальные центры все же используют этот механизм как инструмент воздействия. Однако существуют четкие критерии, когда такие действия стопроцентно противоправны.

Реклама

В частности, незаконно объявлять в розыск граждан, имеющих официально оформленную отсрочку от мобилизации (через обучение, состояние здоровья, семейные обстоятельства или бронирование). Также неправомерен розыск без предварительного вынесения постановления о штрафе или если повестка не была вручена должным образом — лично под роспись или почтой с подтверждением. Кроме того, нельзя искать человека, если истекли сроки привлечения к ответственности, составляющие не более одного года с момента совершения правонарушения.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №15236, который имеет целью кардинально изменить подход к процессу мобилизации. Документ под названием «Проект Закона о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации» обещает полную цифровизацию и минимизацию физических контактов между гражданами и представителями ТЦК.

В Украине бронирование от мобилизации может стать платной или с обязательной службой в резерве.

Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

Реклама

В частности, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

Новости партнеров