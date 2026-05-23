Війна виснажує Росію, але Путін не змінює своїх цілей: розкрито справжні плани Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Україна перешкоджає просуванню окупаційної армії Росії на фронті. Частина російської еліти розчарована і усвідомлює, війна йде не дуже добре. Втім, Кремль далі залишається відданим своїм початковим воєнним цілям.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують аналіз агентства оборонної розвідки США (DIA) про нещодавні територіальні здобутки України після втрати окупантами доступу до Starlink на початку лютого 2026 року. Окрім того, це визнає і НАТО, а також визначає, що ЗСУ стабілізують лінію фронту.

Інтенсифікація ударних кампаній України на великі та середні відстані також призвела до зростання економічних, військових та людських втрат в Російській Федерації, які є дуже непропорційними щодо здобутків.

Зокрема, у Києві стверджують, що від початку 2026-го добові втрати окупантів складали понад 1000 осіб. За п’ять місяців цього року ліквідовано майже 86 тис. загарбників, а майже 59 тис. — тяжкопоранені.

Аналітики з посиланням на Blomberg наголошують: деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна в Україні зайшла до глухого кута та не має чіткого вирішення. Втім, диктатор-президент Росії Володимир Путін все ще хоче вирішити війну на своїх умовах. Зокрема, він прагне повністю окупувати Донецьку і Луганську області до кінця 2026 року.

«Звіт Bloomberg узгоджується з давньою оцінкою ISW, що „фюрер“ Володимир Путін як і раніше не готовий йти на поступки на полі бою», — підсумовують аналітики.

