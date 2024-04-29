Які кольори штор не підходять для спальної кімнати: заважатимуть висипатися

Фахівці впевнені, що не всі відтінки штор підходять для спальної кімнати, в якій середня людина проводить більшу частину свого часу.

Лікарі вже давно говорять про те, що для комфортного сну та доброго відпочинку потрібно створити в спальній кімнаті правильну атмосферу. Виявляється, що навіть неправильно підібраний колір штор може значно скоротити час сну та зробити його більш поверховим.

Як підібрати кольори штор в спальню, розповіли експерти в галузі дизайну та інтер'єру. Вони поділилися відтінками, яких завжди слід уникати. До речі, це правило стосується не лише кольору штор, але й інших предметів в спальній кімнаті.

Помаранчевий

Це надто насичений та життєрадісний колір, який бадьорить людину. Саме тому йому не місце в тому приміщенні, де потрібно відпочивати і спати. Помаранчеві штори будуть збуджувати нервову систему, чим значно погіршать якість сну.

Червоний

Приблизно так само як з помаранчевим справи йдуть і з цим відтінком. Під час відходу до сну виникатиме найбільше проблем. Справа в тому, що червоний колір є досить агресивним, а тому його присутність в інтер'єрі стимулює роботу головного мозку. Вам буде дуже складно одразу заснути, що може привести до погіршення самопочуття.

Чорний

Важко знайти найменш ідеальний колір для штор у спальню кімнату. Хоча вони дійсно можуть блокувати сонячне світло, що може розцінюватися як позитивний момент, проте наш мозок сприймає чорний колір в інтер'єрі як сигнал тривоги, а тому йому буде важче заспокоїтися і заснути.

Фіолетовий

Цей відтінок фахівці взагалі вважають досить складним для сприйняття саме в інтер'єрі. А особливо вразливі натури дійсно можуть стикнутися з проблемами засинання. Якщо так триватиме довгий час, виникне стрес та інші неприємності.

Жовтий

Колір в цілому непоганий, але він надто позитивний та яскравий, а тому не підходить для нічного відпочинку. Через цей відтінок виникає зайва бадьорість, яка не дозволить розслабитися після важкого дня і швидко заснути.

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