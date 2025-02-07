Apple найближчими днями випустить новий iPhone: яким він буде

Apple планує незабаром представити оновлену модель iPhone SE. За словами джерел, анонс відбудеться вже наступного тижня, а продажі стартують наприкінці місяця.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Існуюча версія, випущена у 2022 році, вже застаріла: це єдиний iPhone, який досі має кнопку "Додому" і не має Face ID. Нова версія буде більше схожа на iPhone 14, а також включатиме Apple Intelligence, програмне забезпечення для штучного інтелекту компанії", - йдеться в повідомленні.

У багатьох роздрібних магазинах Apple в США почали закінчуватися запаси поточного iPhone SE, що часто є ознакою наближення оновленої версії. Телефон все ще можна придбати в інтернет-магазині Apple, але деякі варіанти, зокрема червоний iPhone SE з 256 ГБ пам'яті, будуть доступні лише після березня. Також спостерігається дефіцит моделей iPhone 14 і 14 Plus.

Через зміни у вимогах ЄС щодо зарядних портів Apple вже зняла з виробництва поточні моделі SE і iPhone 14 в Європі. Новий iPhone SE отримає порт USB-C, що дозволить повернутися до європейського ринку.

Поточний iPhone SE коштує лише 429 доларів, що значно дешевше за звичайний iPhone 16, який продається за 799 доларів. Однак, з огляду на нові функції та оновлений дизайн, Apple може підвищити ціну цієї моделі. Попри це, вона, ймовірно, залишиться в тому ж діапазоні, що й бюджетні смартфони від Samsung та Google.

Новий iPhone SE, зокрема, може стати популярним у країнах Азії, де Apple намагається зміцнити свої позиції. Ймовірно, Iphone отримає новий чіп A18 і функція Face ID.

Презентація нових продуктів Apple відбудеться 11 лютого. В першу чергу, очікується анонс нових навушників PowerBeats Pro 2. Ці навушники стануть першими від бренду Apple з вбудованим пульсометром, функцію, яку компанія хоче інтегрувати і в AirPods.

Крім цього, в першій половині 2025 року Apple планує випустити нові бюджетні iPad, оновлені моделі iPad Air, а також MacBook Air з чипом M4.

Нагадаємо, в Apple збираються заблокувати деякі iPhone.

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