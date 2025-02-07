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Apple найближчими днями випустить новий iPhone: яким він буде

Apple найближчими днями випустить новий iPhone: яким він буде

Apple найближчими днями випустить новий Iphone

Нова версія, ймовірно, буде більше схожа на iPhone 14.

Apple планує незабаром представити оновлену модель iPhone SE. За словами джерел, анонс відбудеться вже наступного тижня, а продажі стартують наприкінці місяця.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Існуюча версія, випущена у 2022 році, вже застаріла: це єдиний iPhone, який досі має кнопку "Додому" і не має Face ID. Нова версія буде більше схожа на iPhone 14, а також включатиме Apple Intelligence, програмне забезпечення для штучного інтелекту компанії", - йдеться в повідомленні.

У багатьох роздрібних магазинах Apple в США почали закінчуватися запаси поточного iPhone SE, що часто є ознакою наближення оновленої версії. Телефон все ще можна придбати в інтернет-магазині Apple, але деякі варіанти, зокрема червоний iPhone SE з 256 ГБ пам'яті, будуть доступні лише після березня. Також спостерігається дефіцит моделей iPhone 14 і 14 Plus.

Через зміни у вимогах ЄС щодо зарядних портів Apple вже зняла з виробництва поточні моделі SE і iPhone 14 в Європі. Новий iPhone SE отримає порт USB-C, що дозволить повернутися до європейського ринку. 

Поточний iPhone SE коштує лише 429 доларів, що значно дешевше за звичайний iPhone 16, який продається за 799 доларів. Однак, з огляду на нові функції та оновлений дизайн, Apple може підвищити ціну цієї моделі. Попри це, вона, ймовірно, залишиться в тому ж діапазоні, що й бюджетні смартфони від Samsung та Google. 

Новий iPhone SE, зокрема, може стати популярним у країнах Азії, де Apple намагається зміцнити свої позиції. Ймовірно,  Iphone отримає новий чіп A18 і функція Face ID. 

Презентація нових продуктів Apple відбудеться 11 лютого. В першу чергу, очікується анонс нових навушників PowerBeats Pro 2. Ці навушники стануть першими від бренду Apple з вбудованим пульсометром, функцію, яку компанія хоче інтегрувати і в AirPods.

Крім цього, в першій половині 2025 року Apple планує випустити нові бюджетні iPad, оновлені моделі iPad Air, а також MacBook Air з чипом M4. 

Нагадаємо, в Apple збираються заблокувати деякі iPhone.

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