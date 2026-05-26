Забрали с машины прямо в ТЦК: в Кропивницком 8-летняя девочка провела 10 часов в военкомате

В Кропивницком в Кировоградской области разразился громкий скандал с участием военкомата и правоохранителей. Местного жителя Евгения задержали во время проверки документов и вместе с 8-летней дочерью (2018 года рождения) доставили в городской территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Испуганный ребенок был вынужден провести в стенах учреждения более 10 часов.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на комментарии адвоката семьи, полиции и представителей ТЦК.

«Найдите моего ребенка»

По словам адвоката задержанного Наталии Язан, инцидент произошел 24 мая. Муж ехал на автомобиле вместе с дочерью, когда его остановили полицейские и военные. Несмотря на заявления мужчины, что 8-летняя девочка находится исключительно на его содержании (супруги в процессе развода, а мать находилась в другом городе), его вместе с ребенком сопровождали в ТЦК около 11:00 утра.

В военкомате от мужчины требовали немедленного прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По просьбе перенести осмотр на другой день, чтобы иметь возможность устроить ребенка, военные ответили отказом. Адвокатку в здание ТЦК не пропустили.

«В полночь клиент позвонил мне в панике и сказал: „Найдите моего ребенка“. В комнату, где они находились, вошли мужчины в балаклавах и забрали девочку. Куда ее увезли, он не знал. Никакого акта мне в ТЦК не выдали», — рассказала адвокат Наталья Язан.

Как ситуацию комментируют в полиции

В полиции Кировоградской области подтвердили, что сообщение о пребывании ребенка в ТЦК поступило им 24 мая в 21.40. В 23:30 начальник сектора ювенальной превенции забрал девочку из помещения военкомата и затем передал матери под расписку.

Спикер полиции Оксана Ковтуненко пояснила, что в случаях, когда военнообязанный подлежит доставке в ТЦК, оставлять ребенка без присмотра запрещено. Действует четкий алгоритм:

Установка родственников, которые могут унести ребенка. Если оперативно передать родным невозможно, привлекается ювенальная превенция.

Полиция проводит проверку по заявлению адвоката. В то же время, отмечается, что пребывание с ребенком «само по себе не является основанием для освобождения от мобилизационных мероприятий».

Позиция ТЦК: «Мужчина согласился проехать с дочерью»

В Кировоградском областном ТЦК и СП отмечают, что действовали в рамках закона. Начальник группы коммуникаций Полина Кравченко заявила, что у гражданина не было законных оснований для отсрочки или бронирования.

«Поскольку рядом с несовершеннолетним ребенком не было других близких родственников, мужчина согласился проехать в ТЦК и СП в сопровождении дочери до момента прибытия матери», — заверили в военкомате.

Там добавили, что о ситуации сразу проинформировали мать и ювенальную полицию. Однако на вопрос журналистов о том, созданы ли в ТЦК надлежащие условия для пребывания 8-летнего ребенка в течение 10 часов, представитель ведомства ответа не предоставила.

Юридическая справка: Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Однако это право предоставляется только в случаях, когда второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или отбывает наказание. Поскольку мужчина официально еще не разведен, юридически он не имел автоматического права на отсрочку из-за приложения «Резерв+» или документов.

