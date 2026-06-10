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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Зрозумів, що я не потрібен": Караваєв пояснив, чому перейшов з "Динамо" до "Шахтаря"

Український захисник Олександр Караваєв розповів про свій трансфер з київського "Динамо" до донецького "Шахтаря".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Караваєв

Олександр Караваєв / © ФК Динамо Київ

Правий захисник Олександр Караваєв прокоментував свій трансфер з київського "Динамо" до донецького "Шахтаря".

"На мене вийшов "Шахтар" з пропозицією — і я одразу повідомив "Динамо". І тоді "гірники" також звернулися до "Динамо".

Потім я сказав особисто та відкрито керівництву, що є ось таке запрошення — саме на два роки від "Шахтаря". Що вони бачать мене в команді і я їх можу підсилити. І після цього "Динамо" повідомило, що мене підпишуть на зборах на один рік, але пропозиція про подовження прозвучала тільки у травні.

І коли ми поїхали на збори, а згодом почався чемпіонат, то я побачив, що я вже третій на своїй позиції. І для себе зробив висновок, що тренерський штаб на мене не розраховує. Це було видно, адже я не зіграв у перших 5 чи 6 матчах чемпіонату. Тільки одного разу з "Поліссям", і то вимушено зліва в захисті.

Так, я можу зіграти на будь-якій позиції, якщо цього потребує ситуація. Але тут було інше. Мені ніхто нічого не казав — що від мене потребують, на якій позиції я маю приносити користь. Як, наприклад, це було за того ж містера Луческу. Він зі мною майже щодня розмовляв і казав, що від мене треба, хоча я не грав. Але він постійно приходив і казав, що я йому потрібен як гравець, який виходить на заміну і робить результат.

Я його почув, бо це головний тренер. Це його такі ціль і бачення команди, і ти не можеш з цим сперечатись. Тут я також жодного разу не сперечався, чому не граю. Не був невдоволений, жодного разу це не казав, бо я професійний гравець.

Я виконую свою роботу щодня — виходжу на кожне тренування, готуюсь на кожну гру і просто чекаю свого шансу. Але для мене, як для досвідченого футболіста, показником стало те, що не було спілкування та не було якихось цілей від мене, як гравця, що я можу дати для команди", — сказав Караваєв у ексклюзивному інтерв'ю Tribuna.com.

Також 34-річний український футболіст розповів, чи обговорював свій перехід до "гірників" з головним тренером "біло-синіх" Ігорем Костюком.

"Ні, розмов не було. Всі просто можуть подивитись на ці пів року, починаючи зі зборів і закінчуючи останнім матчем чемпіонату України: скільки часу, на яких позиціях і коли я зіграв, після яких ситуацій, які були в команді.

Я почав грати вже в травні у важливих матчах, коли стались певні події з гравцями, які також грають на моїй позиції. А з головним тренером в мене не було жодної розмови аж до травня. Не знаю, чому так.

Коли почали виходити новини про "Шахтар", то почалися розмови, і я сказав, що ухвалив рішення і не буду подовжувати контракт з "Динамо". Тоді зі мною вже почав розмовляти головний тренер, але я йому повідомив, що ухвалив таке рішення, тому що зі мною не було діалогу — я не грав і зрозумів, що я не потрібен. Не хочеться вдаватися в деталі, але факт є факт", — сказав Караваєв.

Зазначимо, що Караваєв приєднався до "Шахтаря" у статусі вільного агента та підписав контракт з "помаранчево-чорними" до 30 червня 2028 року.

Для нього це повернення до донецького клубу — Олександр є вихованцем академії "гірників", але за основну команду так і не провів жодного офіційного матчу.

Останні сім сезонів Караваєв виступав за "Динамо", провів 217 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 26 результативних передач.

Разом з киянами він здобув сім трофеїв: 2 чемпіонські титули, 3 Кубки та 2 Суперкубки України.

Минулого сезону Караваєв провів за "Динамо" 33 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер автора історичного покера у ворота "Динамо".

Також ми розповідали, що футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до чемпіонату Німеччини.

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