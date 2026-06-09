"Реал" офіційно оголосив про звільнення головного тренера

Альваро Арбелоа / © Associated Press

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Мадридський "Реал" звільнив Альваро Арбелоа з посади головного тренера.

Про це "Королівський клуб" повідомив на офіційному сайті.

Арбелоа очолив "Реал" у січні цього року після звільнення Хабі Алонсо. Біля керма "вершкових" він провів 28 матчів, у яких команда здобула 18 перемог та зазнала восьми поразок.

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Це був його перший досвід роботи головним тренером на дорослому рівні.

Цього сезону мадридський гранд удруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. Також клуб вилетів з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що наступним тренером "Реала" стане Жозе Моурінью, який наразі очолює лісабонську "Бенфіку".

Контракт 63-річного португальця з "вершковими" буде розрахований до літа 2029-го. Про його призначення повинні оголосити найближчим часом.

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Зазначимо, що раніше Моурінью вже очолював "Реал" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 "вершкові" під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

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