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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Реал" офіційно оголосив про звільнення головного тренера

Альваро Арбелоа залишив посаду коуча "вершкових".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа / © Associated Press

Мадридський "Реал" звільнив Альваро Арбелоа з посади головного тренера.

Про це "Королівський клуб" повідомив на офіційному сайті.

Арбелоа очолив "Реал" у січні цього року після звільнення Хабі Алонсо. Біля керма "вершкових" він провів 28 матчів, у яких команда здобула 18 перемог та зазнала восьми поразок.

Це був його перший досвід роботи головним тренером на дорослому рівні.

Цього сезону мадридський гранд удруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. Також клуб вилетів з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що наступним тренером "Реала" стане Жозе Моурінью, який наразі очолює лісабонську "Бенфіку".

Контракт 63-річного португальця з "вершковими" буде розрахований до літа 2029-го. Про його призначення повинні оголосити найближчим часом.

Зазначимо, що раніше Моурінью вже очолював "Реал" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 "вершкові" під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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